Muitos ataques mas também apresentação de propostas. Esse foi o resumo do debate transmitido no fim da tarde de quarta-feira pela TV Alterosa e Portal Uai, e com ótima cobertura na quinta pelo jornal Estado de Minas. Fora do ar, o clima entre os candidatos presentes foi ameno e cordial, bem diferente do que mostraram diante das câmeras. O que pegou mal mesmo foram as ausências do atual prefeito Fuad Noman e do senador Carlos Viana. Ambos confirmaram a participação com antecedência e depois

cancelaram alegando compromissos que poderiam ser marcados em outro horário sem o menor problema: o primeiro marcou coletiva de imprensa sobre o calor na cidade; o segundo, gravação de programa eleitoral. Pergunto: o que ambos têm medo de enfrentar? O que não querem responder?

Ou não têm o que falar? Foi uma atitude desrespeitosa com os eleitores.

Fashion Show

A grife mineira Lore convida a coluna para grande festa que fará dia 25, às 22h, no Espaço 104. Lore Prisma Inverno 25 é o primeiro fashion show da marca e será uma celebração, refletindo luz em todas as suas formas, onde cada detalhe revelará a verdadeira essência de cada um dos convidados.

Mostrarão a beleza da luz sob novas perspectivas.

Festival Primavera na Praça

Acontece hoje, das 6h30 às 13h, a 2ª edição do Primavera na Praça, festival que oferece cultura, lazer e esporte, em programação aberta ao público. Uma grande estrutura foi montada na Praça Bagatelle, em frente ao Aeroporto da Pampulha, com área para lazer, espaço kids e praça gastronômica com food trucks. Enquanto os atletas da tradicional Corrida da Araujo correm na pista do aeroporto, o público terá acesso a uma série de apresentações culturais para todas as idades. Entre as atrações, a “Fanfarra Fantasia FM” cantando hits dos anos 1970 a 2010, o grupo “Trem dos Onze” com samba e pagode, e a bateria da Bartucada tocando todos os gêneros musicais executados em ritmo de samba e axé. Paralelo à programação musical, haverá espaço kids onde as crianças poderão se divertir com contação de histórias, oficinas e performances circenses.Toda a programação é gratuita.

Almoço Solidário

Cláudia Travesso convidando para o Almoço Solidário Altíssimo em benefício da Juventude do Recanto,

ONG que é dirigida por um grupo de mulheres dinâmicas como Maria Eugenia Couri, Tânia Salvador,

Michella Marchi, entre outras. O almoço será no restaurante Altíssimo, no Meet Shop, no Belvedere, dia 19, quinta-feira, às 12h. E terá bate-papo com Maria Alice, presidente do Instituto Galo.

Santuário do Caraça

No dia 21 de setembro acontece mais uma edição do Braseiro – Festival de Assados e Defumados, que promete encantar os visitantes com uma experiência gastronômica e cultural inesquecível, no Santuário do Caraça. Será em um sábado, das 12h às 21h, e contará com três shows

musicais e doze estações de comidas, cada uma oferecendo uma técnica única de preparo. Ingressos à venda no Sympla.

Exposição

A galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas abre, nesta quarta-feira, 18, a exposição “Desenhos são como sementes debaixo de tudo”, da artista Nydia Negromonte, que tem curadoria de Mariana Leme. A visitação para o público será a partir do dia 19 e vai até 24 de novembro, de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 11h às 19h.

por aí...

A Strass lança o terceiro drop do seu verão na tarde desta terça-feira, 17, com um coquetel na Liber Wine, no São Pedro.

A cidade ainda comenta o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, no Mineirão, onde beleza, emoção e envolvimento do público foram embalados pelo carisma e voz dos artistas, em repertório com arranjos renovados e produção de alto nível. Dois momentos de muita emoção: a homenagem a Gal Gosta e a Rodrigo Veloso (irmão que mora em Santo Amaro da Purificação e incentivador dos cantores), que aparece dançando em vídeo. O público foi ao delírio.

Na plateia do show dos artistas baianos, destacava-se a presença amiga de Sonia Penna, convidada especial de Maria Bethânia e Caetano Veloso. Há anos, ela frequenta os Veloso na Bahia e aqui hospedou Dona Canô, quando a matriarca visitou BH.

O advogado Fausto de Godoy da Matta Machado completou 100 anos, recebendo discretos cumprimentos em família. No último mês de julho, faleceu sua esposa, Clóris, companheira de uma vida. Ele atuou por anos na Belgo Mineira e é irmão dos intelectuais Edgard e Aires da Matta Machado.

Foram superconcorridos o 31º Congresso de Notários e Registradores de Minas e o 10º Congresso Notarial Mineiro, com presença de várias autoridades da Justiça. Na abertura, foram agraciados profissionais do setor, entre os quais a tabeliã Maria Adélia Tófani Gonçalves Machado.

No mínimo surpreendentes os dados dando conta de que mais da metade dos bares de BH fecharam o mês de julho no vermelho. Dizem que é culpa das férias escolares e da lei seca, agora mais respeitada. Resumo: ficamos sem mar e sem bar.

A “taxa das blusinhas” na importação até 50 dólares deve injetar R$ 700 milhões por ano no caixa do governo. Até aí, tudo bem. Mas a substituição das roupas importadas por peças feitas aqui está esbarrando na dificuldade das nossas confecções em cumprir o prazo de entrega exigido pela Shein, de 30 dias.O entrave inclui infraestrutura, tecnologia e até matéria-prima.

Depois da restinga de Cassange se transformar em point dos elegantes mineiros na costa sul da Bahia, agora é a praia dos Algodões que está atraindo a turma. Uma fica próxima da outra.

Tudo no ritmo moderno da “riqueza sem ostentação”, pois o local ainda é bem rústico.