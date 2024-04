O mercado de luxo se solidificou no Brasil. Só nos últimos cinco anos, o setor cresceu em ritmo bastante acelerado, 18%, movimentando R$ 74 bilhões apenas em 2022. A previsão é de que a média de expansão fique entre 6% e 8% ao ano, fazendo com que o setor chegue a R$ 133 bilhões em 2030, segundo dados da Bain & Company para a Vogue.



O levantamento mostrou que entre marcas de roupas, carros e iates, os imóveis de alto padrão registraram o maior crescimento anual composto, de 45%, entre 2018 e 2022.



Engana-se quem pensa que empreendimentos de luxo estão restritos a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em São Sebastião, no litoral paulista, mansões já podem ser encontradas por R$ 20 milhões. No interior de São Paulo, Porto Feliz, Itu e Itatiba também se tornaram alvo de famílias que buscam a segunda moradia em lugares próximos à natureza, mas com conforto e segurança dos condomínios e a sofisticação de projetos criados com exclusividade.



A tendência segue em grande parte do país. É o caso de Salvador, na Bahia, onde parcela significativa dos empreendimentos de luxo e superluxo foi lançada no ano passado. Esse mercado registrou percentuais impressionantes de vendas, alcançando até 85,1% das unidades ofertadas, como mostrou a Brain Inteligência Estratégica em pesquisa para a região.

A escassez de estoque no início deste ano demonstra a forte demanda por esse tipo de propriedade e indica oportunidades promissoras em 2024 para investidores no mercado imobiliário.



Estudo realizado pela Brain Inteligência Estratégica revelou que o crescimento do segmento de imóveis de luxo e superluxo em São Paulo foi de 40% em 2023, movimentando valor geral de venda de R$ 50 bilhões, números em que a aquisição da segunda residência teve uma importante participação.

Ter imóvel de luxo como segunda residência é o desejo de muitos, porém a aquisição de uma propriedade nem sempre é a opção mais viável, especialmente quando se considera o fato de que essa residência não será utilizada em tempo integral ao longo do ano, além dos altos custos mensais e dor de cabeça com a gestão do imóvel.



O novo conceito de casas sofisticadas, vendidas em sociedade patrimonial para um grupo de dois a oito sócios, tem ganhado espaço. Os sócios compram participação acionária de acordo com sua necessidade de uso e desfrutam do conforto de um imóvel de alto padrão por uma fração do custo total. Com esse modelo de aquisição sob medida, eles podem adquirir participação do imóvel de acordo com suas necessidades e preferências, o que permite que desfrutem da propriedade em momentos diferentes do ano de forma exclusiva e alternada.



O modelo também pode oferecer variedade de comodidades e serviços exclusivos, como experiências personalizadas e atendimento de concierge. Ao investir em uma participação acionária, o sócio se vê livre de responsabilidades e encargos associados à manutenção e administração integral de uma propriedade. Todas as preocupações relacionadas à gestão do imóvel são assumidas pela empresa administradora.