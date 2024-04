Levantamento publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que após a pandemia cresceu o registro de casamentos no Brasil. Foram 970 mil casamentos civis em 2022, aumento de 4% em relação ao ano anterior.



No ano passado, este mercado movimentou cerca de R$ 26 bilhões e promete ultrapassar R$ 28 bilhões em 2024, de acordo com pesquisa da Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, em parceria com a Assessoria VIP.



“O mercado segue aquecido e estabelecendo novos padrões após os anos de demanda reprimida. O tíquete médio por festa, calculado com base superior a 120 mil casamentos, chega a R$ 61 mil, possibilitando movimentação que supera os índices do último ano e contribuindo para o desenvolvimento do setor com um todo”, afirma Fábio Camillo, sócio da Casar.com.



O levantamento da plataforma mostra que, em média, cada casal contrata 15 fornecedores para a celebração, incluindo bufê, local da recepção, decoração, som e iluminação, entre outros itens.



Com a alta das celebrações, profissionais ligados à organização de eventos buscam aumentar as equipes para dar conta da demanda em 2024. De acordo com dados das plataformas, 60% dos assessores e cerimonialistas têm a intenção de contratar colaboradores fixos este ano.



Entre as áreas que mais necessitam de mão de obra, destaca-se o setor de organização de casamentos, que é a interface com diversos fornecedores envolvidos ao longo do processo.



Além de aumentar equipes, manter-se atualizado sobre as tendências também é prioridade para os profissionais. Cerca de 75% dos entrevistados pretendem oferecer novos serviços aos clientes, especialmente redes sociais para eventos, RSVP e edição de sites de casamento.



“O site de casamento é opção prática para informar aos convidados sobre os detalhes da cerimônia, além de incluir a lista de presentes, que pode ser atualizada constantemente pelo próprio casal”, comenta Fábio Camillo.



Há mais de 20 anos a plataforma Casar.com reúne os principais fornecedores da área em um encontro com quatro dias de programação, incluindo desfiles, degustações, palestras e outras experiências. Profissionais aproveitam a oportunidade para se atualizar e fazer networking.



“Na última edição, contamos com 8 mil visitantes ao longo dos dias de evento. O mercado de casamentos no Brasil evolui a cada ano, contribuindo para a profissionalização do setor e oferecendo novas possibilidades de negócio”, conclui Camillo.