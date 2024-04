A nona edição da Modernos Eternos BH ocupará 6 mil m² do histórico edifício do Instituto de Educação de Minas Gerais, de 18 de junho a 14 de julho. Renomados arquitetos e designers de interiores assinarão os mais de 35 ambientes com as últimas tendências do setor, e a mostra garante uma extensa programação cultural e gastronômica. Neste ano, a homenagem será ao legado do Instituto, desafiando artistas contemporâneos a criarem pinturas inspiradas em obras literárias escritas por intelectuais que passaram pela instituição.

Cinema Comentado

Idea Casa de Cultura promove, na terça-feira, 23, às 19h, mais uma sessão de Cinema Comentado, com o filme "O Discurso do Rei", dirigido por Tom Hooper. Após a professora Maria Gouveia fará uma roda e bate-papo, comentando o filme. Inscreva-se pelo whatsapp (31) 33091518.

IDOSOS

O incrível episódio de alguém levando um cadáver ao banco para liberar empréstimo feito em nome do morto, simboliza a situação dos idosos no país, em sua maioria. Enquanto nas famílias a má vontade de alguns em ajudar nos cuidados é algo comum, em alguns asilos são tratados com descaso. Sem contar baixos salários dos aposentados, exigência de prova de vida pelo INSS (felizmente flexibilizada) e por aí afora. Sem uma política oficial e campanhas de peso para protegê-los, o problema só tende a piorar, para desespero dos que estão nessa faixa de idade.

Samba

Após uma pausa de dois anos, o bar Jângal, no bairro Cruzeiro, conhecido por sua programação cultural diversificada, traz de volta seu tradicional projeto de samba de roda. O retorno está marcado para o

hoje, às 15h, com o grupo Samba de Compadre. As reservas podem ser feitas através do link jangal.urbi.me.

Missa de ação de graças e jantar

A equipe do Santuário Nossa Senhora de Fátima está organizando uma celebração eucarística de

ação de graças para comemorar o 27º aniversário de ordenação sacerdotal do padre Fernando

Lopes. Será dia 10 de maio, às 19h, com apresentação musical de Denise Gonzaga, do

Canta Brasil Portugal. Dia 25 de maio terá um jantar de adesão, no Minas 1, para homenagear

padre Fernando. Os convites estão sendo vendidos na secretaria do Santuário. Mais informações pelo tefone (31) 99827-3562.

Comida de buteco

BH vai sediar o maior festival de comida de buteco a céu aberto do país. E o melhor, com entrada gratuita. Será no próximo sábado, 27, de 13h às 22h, no charmoso bairro de Santa Tereza. O Festival Butequeiros promete reunir os clássicos dos bares de BH no Mercado Distrital de Santa Tereza. Ingressos já disponíveis no Sympla. Segundo André Leão, produtor do evento, “já que Minas não tem mar, vamos para o bar”.

Ainda o Minas Trend

O agito da Minas Trend Kids, Baby e Teens, que foi realizada dentro da feira, no Minascentro, fez tanto sucesso que pode ganhar vida própria e tornar-se um evento à parte. Uma boa nova. Agora vão levar a próxima edição do salão de negócios para o BH Shopping. Vamos ver como fica. Vale lembrar que o

mall já foi palco de uma das edições do antigo BH Fashion Week.

por aí...

A turma da moda consciente se movimenta com a nova edição da Semana Fashion Revolution, que começou na quarta-feira passada, com painel sobre Moda Regenerativa, mediada por Rodrigo Cezário (no MUMO) e com talks de Carolina Bicalho, Geaneti Tavares e Luana Ferreira. A programação, com debates sobre sustentabilidade, upcycling e afins vai até o dia 24. Esse movimento é mundial, sincronizado com mais 80 países.

Uma dos registros mais bacanas no Minas Trend, foi a presença da Anelice Murta no espaço dos ofícios que fazem a moda acontecer. Com seus 81 anos, continua lapidando pedras preciosas com destreza (algumas do tamanho de um grão de arroz), revelando a beleza existente no interior da pedra bruta. E com um detalhe: sem usar óculos. Além disso, conquistou a todos pela sua simpatia e vivacidade.

As vendas realizadas nos showrooms das marcas, durante o Minas Trend, esticaram o expediente da turma. A saber: logo no primeiro dia, o Victor Dzenk e sua equipe ficaram até 22 horas recebendo grupo de lojistas do sul. Um sucesso. A coleção The Riviera, está mesmo linda, com estampas,

cores, formas e fluidez que remetem à Côte d’Azur.

Nem o tenebroso caso da escritora Roseana Murray, dilacerada por cães pitbull na porta de casa em Macaé (RJ), aliviou a sanha da turma que deseja igualar humanos e pets no novo Código Civil. O debate surreal prossegue, enquanto novos (e muitos) casos desses predadores atacando pessoas grassam pelo país afora. A lei que manda colocar focinheira, coleiras e guias fortes parece letra morta para os tutores. Aliás, para os seus donos todo cão é um doce de criatura.

Uma das receitas de maior sucesso no livro ‘Nutrir’, lançado por Gisele Bundchen, já era um santo estimulante matinal no tempo das nossas avós. Diz que água morna com limão, tomada em jejum, logo pela manhã, ajuda na circulação, na limpeza do organismo e na imunidade corporal. E custa quase nada.

Como o azeite virou ouro (cerca de 10 euros o litro) os supermercados de Portugal e Espanha acorrentaram as botelhas, visando coibir os roubos. O exemplo acaba de ser seguido por aqui, onde um mercado carioca colocou travas nas garrafas. Agora, são os olivais que estão na mira dos ladrões. Um alerta para o sul de Minas, onde olivas já são produzidas.