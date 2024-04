Você já ouviu falar em transplante de sobrancelhas? É uma cirurgia plástica que visa reconstruir ou personalizar as sobrancelhas, mas, como qualquer procedimento cirúrgico, tem seus riscos, ainda que mínimos, além de recuperação longa.



Recentemente, a influencer Andressa Ferreira anunciou que passou por esse procedimento, ficando cinco horas na sala de cirurgia para realizar o procedimento. No entanto, essa não é a única maneira de personalizar as sobrancelhas.



“A micropigmentação é um procedimento estético que consiste em aplicar um tipo de tinta na pele, nesse caso na sobrancelha, para delinear ou corrigir falhas”, explica Domane Ribeiro, consultora da rede de clínicas de medicina estética Estúdio Mais.



A técnica preenche a região por meio de um aparelho que funciona por agulhas e estímulos de corrente elétrica, aplicando tinta nas falhas e ajudando a delinear as sobrancelhas. Para a profissional, vale mais a pena apostar na técnica em vez de aderir ao transplante, pois, além de minimamente invasiva, é realizada em cerca de uma hora, sem precisar de período de recuperação, sendo necessário apenas evitar a exposição ao sol e contato com água muito quente.



O procedimento, de acordo com Domane, é indolor, pois a área é anestesiada. “Depois do retoque, que ocorre um mês depois da primeira aplicação, a pigmentação dura cerca de seis meses a um ano”, esclarece.



Além da micropigmentação, a reconstrução de sobrancelha pode ser uma ótima alternativa com o microagulhamento, que consiste em pequenas perfurações na pele com o auxílio de uma agulha.



“Esse procedimento estimula o processo natural de cicatrização da pele, ajudando no crescimento dos pelos”, comenta a profissional.



Quando falamos em transplante, estamos falando de cirurgia, o que envolve uma preparação, riscos e período de recuperação. Um procedimento cirúrgico tem riscos de infecções, por exemplo. “A micropigmentação é minimamente invasiva”, explica Domane.



A técnica de micropigmentação oferece um resultado mais natural. “Hoje em dia, temos muitos métodos, seja ele a sobrancelha 3D, fio a fio, microfios ou esfumadas. Todas promovem mudanças incríveis no visual, sempre respeitando o tom de pele e o gosto de cada pessoa”, complementa a especialista.



Eu vivia em busca de fazer um retoque em minhas sobrancelhas, quando fui levada a uma técnica no assunto. Em pouco mais de uma hora, estava com as novas já prontas e perfeitas. A técnica usa uma pomada contra dor, no local. Depois vai tirando fora o que não está legal e fazendo o desenho novo com uma agulha, que passa pela tinta que vai ficar no local. Não dói, não demora e o resultado é muito melhor que usar lápis para retocar as sobrancelhas a cada vez que fizer nova maquilagem.