Moda atual para quem não quer fazer uma plástica total no rosto são os novos tratamentos médicos que resolvem os problemas em menos tempo. Entre as mais recentes novidades do mercado da odontologia estética está a harmonização orofacial.



O procedimento consiste na realização de um conjunto de diferentes procedimentos estéticos na busca pelo equilíbrio entre a relação estética e funcional do rosto e o sorriso do paciente, corrigindo assimetrias e melhorando as proporções faciais, principalmente do nariz, queixo, dentes ou região malar, que é a região do rosto em que estão os ossos da bochecha.



Desde 2019, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconhece a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia. Para o dr. Adalberto Vale, fundador do Instituto e Clínica Transformando Faces e criador das técnicas exclusivas que hoje são referência no mundo inteiro, o tratamento pode garantir excelentes resultados.



“A harmonização orofacial consiste na criação de um plano personalizado, considerando as necessidades de cada paciente e prezando pelo realce da beleza natural, adotando os traços do próprio paciente como ponto de partida para evitar um aspecto artificial. É uma área mais específica da já conhecida harmonização facial, que integra a estética do rosto com a estética da boca, entregando assim autoestima e bem-estar, componentes da verdadeira beleza”, comenta o especialista.



Estudo recente da Opinion Box: Pesquisa Beleza, saúde e bem-estar reforça esse movimento relatado pelo dr. Adalberto. Foram entrevistadas 2.114 pessoas, sendo 51% mulheres e 49% homens, para saber como elas se enxergam diante do mercado da beleza e estética. Dos ouvidos pela pesquisa, 51% afirmaram que a felicidade tem relação com a aparência física. Enquanto 15% das mulheres dizem ter baixa autoestima.



“Hoje, em nossas clínicas, as pessoas nos procuram com a preocupação de melhorar sua aparência e assim, efetivamente, aumentar sua confiança e autoestima, mas a partir de seus traços naturais” diz o especialista, que responde a seguir dúvidas sobre o assunto.



Quais são as técnicas mais utilizadas e procuradas no mercado?



Para a realização da harmonização orofacial, durante a consulta são associadas diversas técnicas, como o uso da toxina botulínica, a bichectomia, os fios de sustentação e o preenchimento com ácido hialurônico, além da correção dentária após avaliação. Todo o planejamento é focado em equilibrar os traços, suavizando características indesejadas e evidenciando linhas discretas.



Quanto tempo dura cada sessão e como é a recuperação?



Cada paciente tem seu planejamento feito de forma personalizada. A sessão pode variar muito, sendo o mínimo de 30 minutos. Para maior conforto e assertividade no tratamento, o médico pode optar também por dividir por etapas, realizando mais de uma visita ao consultório.

A recuperação costuma ser muito tranquila. Nos primeiros sete dias após o procedimento, pode haver um pouco de inchaço, sensibilidade e vermelhidão, que tendem a sumir naturalmente, ao longo da primeira semana. O paciente também pode voltar às suas atividades de trabalho ou domésticas imediatamente. Apenas exercícios e esforços de média a grande resistência são contraindicados nos dois primeiros dias. Uma dica é fazer compressas frias e gelo constante para ajudar no inchaço e possível sensibilidades.



Quando o paciente vê o resultado final?



Cada caso varia, mas alguns já conseguimos ver grande mudança no primeiro dia. Porém, o resultado final tende a ser visível entre sete a 15 dias depois, com a redução do inchaço. Importante para a conquista de um excelente resultado é seguir todas as indicações do médico e realizar uma consulta de revisão em 30 dias, quando, se necessário, o médico pode realizar procedimentos complementares.