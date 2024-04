Um belo dia, fui ao Mater Dei levar exames, e a equipe que me atendeu notou que estava aparecendo uma veinha ou outra em minhas pernas. Como eram poucas, poderiam ser tratadas com pequenas injeções no consultório. Aceitei a informação e o médico achou melhor fazer o tratamento em sua própria sala, fora do hospital.

Fui até lá e recebi dezenas de picadas de injeções. Sorte é que eram pequenos vasinhos, tratados de forma mais simples. Nada a ver com aquelas veias roxas saltadas na perna, condição que afeta principalmente as mulheres.

O problema pode ser causado por histórico familiar, gestação, ganho de peso ou envelhecimento.

Porém, o que muitos não sabem é que o tratamento está cada vez mais avançado. Atualmente, o laser é uma das opções mais tecnológicas para os temidos vasinhos, procedimento que vem se popularizando.



“Nos últimos anos, a cirurgia vascular evoluiu, com técnicas e procedimentos minimamente invasivos. É possível melhorar resultados, com menos tempo de recuperação”, comenta a médica Carol Mardegan, integrante da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

“O laser transdérmico é aplicado diretamente sobre as áreas dos vasinhos. Sua energia é absorvida pela pele, atravessando-a para atingir os vasos sanguíneos e promover a coagulação ou o fechamento deles”, explica. A seguir, a especialista detalha os benefícios do procedimento:



Estética: Os tratamentos vasculares podem reduzir ou eliminar a aparência de veias visíveis e inchadas, melhorando a aparência estética das pernas.

Sintomas: Muitas pessoas experimentam dor, inchaço, sensação de peso ou desconforto nas pernas devido às varizes. O tratamento pode aliviar esses sintomas, proporcionando maior conforto e qualidade de vida.

Prevenção: Varizes não tratadas podem levar a úlceras na pele, trombose venosa profunda e sangramento. O tratamento precoce ajudar a prevenir ou reduzir o risco dessas complicações.

Circulação sanguínea: Alguns tratamentos vasculares visam melhorar a circulação nas pernas, o que pode ajudar a prevenir problemas vasculares adicionais.

Recuperação: Muitos procedimentos para o tratamento de varizes são minimamente invasivos e permitem recuperação rápida, com retorno às atividades normais em pouco tempo.

Por fim, a doutora Carol ressalta que o tratamento a laser é recomendado principalmente para pessoas com insuficiência venosa que sintam dor, cansaço e peso nas pernas com varizes ou vasinhos, além de pacientes com queixas estéticas. E recomenda: “Antes de iniciar qualquer tratamento, procure orientação médica”.