Maior feira calçadista brasileira, a BFSHOW já tem mais de 220 marcas confirmadas, 183 delas exclusivas. As empresas apostam na mostra nacional, realizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a NürnbergMesse Brasil, para lançar as coleções Primavera/Verão, período mais importante do ano para o calçado brasileiro e que absorve mais de 70% das vendas totais da indústria.

A segunda edição da feira acontece no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre 21 e 23 de maio, e já está com credenciamento aberto .



Uma das empresas que estão confirmadas somente na BFSHOW é a Grendene. O diretor comercial da calçadista, Paulo Barth, ressalta que as expectativas são bastante positivas. “Acreditamos que teremos um número muito expressivo de clientes visitando a feira, tanto do mercado interno quanto do externo”, prevê. Segundo ele, a mostra, até mesmo pelo fato de ter grandes fornecedores confirmados, deve atrair as atenções dos principais players do mercado, sendo uma oportunidade relevante para a apresentação das coleções de verão, as mais importantes para a marca.

Outra gigante confirmada exclusivamente no evento é a Alpargatas. “O evento proporciona oportunidade única para enfatizar a importância do mercado de calçados para a Alpargatas e para Havaianas”, avalia o diretor Comercial da Havaianas Brasil, Bruno Correa Marques. Para ele, mais do que apresentar as coleções de verão, a feira calçadista irá fortalecer ainda mais parcerias e relacionamentos no setor, pois é um ponto de encontro do calçado brasileiro com o mundo.



A Petite Jolie é outra empresa que lançará seus produtos de verão exclusivamente na feira calçadista. “Precisamos estar onde os clientes estão e a nossa expectativa é de que estarão, em boa parte, na BFSHOW”, afirma o gerente Comercial da Petite Jolie, Ruy Ferreira. “A feira marca a apresentação da coleção de Verão I da marca. O cliente encontrará todas as novidades relacionadas a tendências e cores da estação mais alegre do ano”, adianta o diretor.

A BFSHOW deve reunir, em maio, aproximadamente 250 marcas de todos os portes e polos calçadistas brasileiros que respondem, juntas, por mais de 80% da produção nacional do setor. A visitação é estimada em mais de 10 mil compradores, tanto do Brasil quanto do mercado internacional. Na primeira edição do evento, no Rio Grande do Sul, foram gerados, somente em negócios internacionais, mais de R$ 315 milhões.