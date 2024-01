Jeans, chapéus de caubói, bordados e botas texanas chamaram a atenção na coleção masculina da Louis Vuitton apresentada esta semana na Semana da Moda de Paris. O clima “agroluxo” foi a opção do cantor e agora estilista Pharrell Williams. O desfile, aliás, se deu em cenário alusivo aos desertos daqueles filmes do Velho Oeste, lembrando regiões do Arizona e do Novo México, nos Estados Unidos.

Williams mesclou o artesanato dos povos indígenas dakota e lakota com o “savoir faire” da marca, relata a Agência France Presse. Na passarela, viam-se grandes bolsas com o monograma da grife em diversas cores e estampas, jaquetas rústicas, camisas justas decoradas com pedras turquesa em formato de botões.

Camisas pretas traziam franjas brancas e bordados na altura do peito. Alguns cintos, com fivela de ferro no formato de monograma, foram adornados com pedraria. O casaco comprido começava com enorme estampa quadriculada vermelha na parte superior da peça, que ia se desfazendo até virar o desenho de um caubói em tons de azul, na parte inferior.

“Usando o melhor artesanato, de pedras preciosas a técnicas de pintura manual e bordado, a coleção lança luz sobre a iconografia do vestuário do Oeste americano”, anuncia o comunicado da marca francesa.

A trilha sonora se inspirou nos povos originários americanos. Aliás, música é parte importante do universo criativo de Pharrell, de 50 anos, cantor e compositor de muito sucesso.

Este americano da Virginia é autor de “Happy”, lançada em 2014. Tema do filme “Meu malvado favorito 2”, a canção virou verdadeira febre globalizada, disputou o Oscar (perdeu para “Let it go”, de “Frozen: Uma aventura congelante”) e fez o mundo inteiro dançar.

Apaixonado por moda, Pharrell substituiu o amigo Virgil Abloh, que morreu em 2021, vítima de câncer, aos 41 anos. São dois negros talentosos, que conquistaram espaço na direção criativa de uma das grifes de luxo mais badaladas do mundo.

Em 2023, o músico e estilista foi convidado para dar prosseguimento à aposta da Louis Vuitton no processo de mudanças iniciado por seu amigo Abloh.