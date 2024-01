Na virada do ano, é comum realizarmos uma série de promessas para renovar a vida e alcançar uma melhor versão de nós mesmos. E essas promessas são extremamente variadas. Muitas pessoas desejam, por exemplo, um corpo renovado, com mais definição e livre de problemas como celulite, flacidez e gordura localizada. Para isso, prometem adotar nova alimentação, perder peso e praticar exercícios físicos, o que é realmente excelente para a saúde e estética.



Mas, muitas vezes, essas mudanças no estilo de vida não são suficientes para solucionar certas alterações corporais. Então, para quem deseja conquistar um corpo exuberante em 2024, pode ser interessante incluir a realização de procedimentos estéticos corporais na lista de resoluções para o novo ano. Confira abaixo algumas opções:

Hydrabody – Para melhorar a saúde e beleza da pele corporal, tornando-a mais radiante, saudável, hidratada, suave e uniforme. “O Hydrabody é um procedimento corporal de hidrodermoabrasão capaz de proporcionar hidratação intensa à pele corporal ao mesmo tempo em que remove impurezas e células mortas da superfície do tecido cutâneo, além de melhorar a circulação sanguínea e a renovação celular da região tratada. Dessa forma, melhora a hidratação e a textura, assim tornando a pele mais suave, uniforme, jovem e luminosa, além de ajudar a reduzir problemas como foliculite e acne”, destaca o dermatologista Renato Soriani.

Ultraformer MPT – Evolução da tecnologia tradicional do Ultraformer, o novo formato de onda garante resultados muito melhores e praticamente sem dor. “As ondas de ultrassom atuam profundamente, atingindo as diferentes camadas da pele para promover estímulo de colágeno, aumentar a firmeza e a elasticidade, reduzir a flacidez e até melhorar o aspecto superficial da pele, além de diminuir a gordura localizada”, diz a cirurgiã plástica Beatriz Lassance.

Emtone + injetáveis – Associar diferentes procedimentos é uma ótima maneira de potencializar a renovação corporal e tratar certos problemas de maneira muito mais eficaz. Por exemplo, a combinação entre a radiofrequência Emtone e procedimentos injetáveis, como bioestimuladores de colágeno e injeções redutoras de gordura, é uma excelente estratégia no combate à celulite. “As injeções redutoras de gordura promovem destruição da membrana da célula de gordura. A radiofrequência, por sua vez, aquece os tecidos para estimular a produção de colágeno. Já o bioestimulador de colágeno injetável é aplicado para estimular as células formadoras de colágeno (fibroblastos) a produzirem essas fibras”, explica Cláudia Merlo, médica especialista em cosmetologia. Mas, segundo ela, dieta, exercícios físicos e drenagem linfática também são altamente indicados para tratar a celulite. “A paciente deve entender que precisa limitar o consumo excessivo de açúcares, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico, que têm menor teor de fibras. E quanto melhor for a sua circulação com atividade física e construção de músculos, maior a efetividade do tratamento”, acrescenta.

Morpheus + Picolo – Outra associação extremamente poderosa, especialmente para o tratamento das temidas estrias, é a união entre a radiofrequência microagulhada Morpheus e o laser de picossegundos Picolo. “Ambas as tecnologias proporcionam o remodelamento do colágeno danificado pelas estrias de maneiras distintas e em diferentes camadas da pele, garantindo efeito potencializado. Além disso, as microagulhas do equipamento ainda geram pequenas lesões que, ao cicatrizarem, estimulam a regeneração celular, a proliferação de células-tronco e vasos sanguíneos e a síntese de colágeno e elastina. Com essa combinação, conseguimos suavizar significativamente a aparência das estrias”, destaca Renato Soriani.

Morpheus e CoolSculpting – Extremamente potentes para reduzir a gordura localizada. “O equipamento traz microagulhas que ultrapassam a primeira camada da pele e liberam energia térmica de radiofrequência na camada de gordura, o que ajuda a consumi-la. Esse calor produzido é responsável por eliminar as células de gordura”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff. Já a criolipólise (CoolSculpting) é a técnica padrão-ouro para áreas maiores, pois pode reduzir em até 25% a gordura localizada da região tratada. A tecnologia é indicada para tratamento de gordura localizada no culote, abdômen (“pochete”), flancos (“pneus” na cintura), papada e braços.

Escleroterapia e ClaCs – Procedimentos vasculares disponíveis para combater varizes e vasinhos nas pernas. “A escleroterapia consiste na injeção de uma substância química nas veias para fechá-las, sendo ideal para o tratamento de varizes menores”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita. “Já para as varizes maiores, podemos combinar diferentes tratamentos, como laser, espuma ou até mesmo cirurgia. É o caso da técnica ClaCs”, destaca.

Lipo HD e UGraft – Essas técnicas são evoluções da lipoaspiração convencional que, além de aspirar gordura, também melhoram a definição muscular. O Ugraft possibilitou o aumento seletivo e customizado dos compartimentos musculares do abdômen, diminuindo a necessidade da lipoaspiração superficial e, consequentemente, as irregularidades, fibroses e alterações na pele. O procedimento pode ser feito no abdômen, músculos deltoides (ombro), peitorais, bíceps e tríceps. “Com a técnica, áreas musculares antes inacessíveis agora podem ter melhor definição. E mesmo pacientes que não têm uma musculatura muito desenvolvida conseguem um resultado estético mais natural”, destaca o cirurgião plástico Luiz Carlos Carvalho.