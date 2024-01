Nas férias de verão, o sonho é correr para a praia e aproveitar o sol para dourar a pele. Muitas vezes, o bumbum dos sonhos, durinho, liso e bonito, não é obtido com treinamentos de musculação, exercícios localizados e dieta.

“Devemos lembrar que não existe bumbum perfeito. O que existe são ideais de beleza que não precisam, necessariamente, ser seguidos. Afinal, cada uma de nós possui genética própria e padrão de corpo individual. O importante é obtermos a nossa melhor versão, tratando alterações que nos causam desconforto estético. Podemos melhorar a autoestima, mas sem tentar nos encaixar em um padrão de beleza pré-estabelecido”, afirma a médica Beatriz Lassance, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

“Não existe um único procedimento milagroso capaz de tratar todas as alterações nos glúteos. O tratamento deve ser individualizado e personalizado”, ressalta a especialista. Confira a seguir dicas para cuidar do bumbum:

• Hydrabody Booty: “Com ele, é possível conferir aos glúteos o mesmo cuidado que devemos ter com a pele do rosto, promovendo limpeza, hidratação e nutrição em um protocolo completamente indolor”, afirma o dermatoligista Renato Soriani. “O resultado esperado é a melhora da foliculite, dos pelos encravados, uma pele rejuvenescida, nutrida, hidratada, radiante,”, diz. O tratamento é feito com ponteira maior do Hydrafacial, ideal para tratamentos corporais, com o sistema Vortex-Fusion presente nas ponteiras faciais.

• CoolSculpting: A gordura pode ser reduzida de forma não invasiva via criolipólise, também conhecida como CoolSculpting, técnica desenvolvida em Harvard, afirma a dermatologista Paola Pomerantzeff. Ela pode reduzir em até 25% a gordura localizada na região tratada. “O procedimento age pelo congelamento seletivo das células de gordura, que, sensíveis às temperaturas frias, entram em processo de apoptose (morte programada). Assim, são eliminadas posteriormente pelo sistema linfático”, explica.

• Lipoescultura: Beatriz Lassance afirma que a cirurgia plástica ajuda na moldura do bumbum. “Conseguimos atuar no reposicionamento de gordura, via lipoescultura, com lipoaspiração de algumas áreas e lipoenxertia em outras, para melhorar o contorno. O procedimento médico é feito em hospital, sob anestesia geral ou peridural”, explica a cirurgiã plástica.

• Morpheus 8: De acordo com o dermatologista Renato Soriani, o procedimento é indicado para flacidez corporal e remodelamento de gordura. “As microagulhas de ouro da Morpheus 3D conseguem liberar energia de radiofrequência em profundidade para promover aquecimento das camadas da pele e, assim, estimular a produção e reorganização das fibras de colágeno e elastina, melhorando a firmeza da pele e reduzindo a flacidez”, informa.

• Emtone: Indicado para a celulite. “É um tratamento não invasivo com energia de radiofrequência monopolar simultânea e energia de pressão direcionada, que vai agir nas cinco causas da celulite. Primeiro, na redução da gordura; segundo, na ação no septo de colágeno, diminuindo as travinhas da celulite; terceiro, na derme, estimulando o colágeno e deixando a pele mais firme; quarto, pelo benefício na circulação, melhorando a retenção de líquido; por fim, há o recolhimento de metabólitos e lixos orgânicos que podem ficar no tecido congestionado e inflamado pela celulite”, explica Cláudia Merlo, médica especialista em cosmetologia.