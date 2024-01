O novo ano começou com tudo. E muitas pessoas se perguntam o que é possível fazer para ter mais bem-estar em 2024. A melhor maneira é adotar hábitos saudáveis, que são pilares básicos para aprimorar a qualidade de vida e, assim, aumentar a longevidade. A seguir, publicamos sete resoluções para um ano mais saudável indicadas pelo médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho de Nutrição da Herbalife.



Nutrição – “Priorize a alimentação equilibrada, rica em nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Coma frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Eles oferecem as fibras essenciais para o bom funcionamento do intestino, um dos órgãos mais estudados pela ciência por seu papel fundamental em nossa saúde. Lembre-se de que organismo bem nutrido garante a boa imunidade, o que contribui para prevenir doenças”.

Atividade física – “Estabeleça uma rotina de exercícios com aeróbicos, treino de força e de flexibilidade. Praticar esportes regularmente mantém a forma física e promove a saúde cardiovascular, fortalece ossos e contribui para a manutenção dos músculos, que são imprescindíveis para a autonomia das pessoas de idade mais avançada. Estudos comprovam que exercícios têm ação direta na formação de novas sinapses entre neurônios, contribuindo para prevenir vários tipos de demência.”



Hidratação – “A água representa cerca de 70% da composição do corpo humano, por isso ela é essencial para todas as funções do organismo – da produção de hormônios e reparo de tecidos à eliminação de toxinas. A hidratação adequada é vital para a saúde da pele, dos rins e do intestino. Se for difícil consumir água pura, aposte em chás e sucos com baixas calorias.”

Sono – “Durante o repouso, o corpo se regenera e equilibra a produção hormonal, garantindo a manutenção da nossa saúde mental e a regulação do peso. Garanta de sete a oito horas de descanso todas as noites. Procure ter uma rotina para descansar e acordar no mesmo horário. Limite a autoexposição à luz azul de dispositivos eletrônicos antes de dormir.”



Check-up – “Consulte o médico regularmente para checar suas condições clínicas, os níveis hormonais e taxas de nutrientes em seu organismo. A prevenção é a chave para identificar e tratar precocemente possíveis problemas.”

Estresse – “O estresse crônico pode ter efeitos negativos sobre a saúde física e mental. Meditação, mindfulness, exercícios de respiração e hobbies relaxantes ajudam a gerenciá-lo. Mantenha uma rede de apoio social forte e busque ajuda profissional de um psicólogo quando necessário.”



Álcool – “Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas terá impacto positivo, pois o excesso de álcool está associado a vários problemas de saúde, incluindo doenças hepáticas e cardiovasculares. Reduzir o álcool pode melhorar o sono, aumentar os níveis de energia e diminuir o risco de doenças crônicas.”