Dente com problema me deu um trabalhão estes dias

Período mais do que complicado para qualquer tipo de tratamento de saúde são estes tempos de férias. Profissionais aproveitam que muitos clientes viajam e fazem o mesmo. Como aconteceu com meu dentista, que foi para os Estados Unidos com a mulher para estar presente no nascimento do primeiro neto.

Resultado: perdi uma camada de um dente lateral e parti em busca de outro profissional conhecido. Não achei ninguém. Tentei as clínicas em minha vizinhança, que não são poucas. Todas fechadas neste mês. Busca daqui, busca dali, fui informada sobre uma clínica que funciona 24 horas em qualquer mês do ano.

Junto da informação chegou o telefone do lugar. Telefonei e a moça que atendeu, muito solícita, informou que a clínica funciona dia e noite – o cliente tem de esperar cerca de meia hora para ser atendido. É claro que imaginei que o tempo seria maior, mas, no desespero, fiquei mais de uma hora na sala de espera, até ser chamada pela dentista.

Acreditei que bastaria uma cola ou resina para que o pedaço do dente que caiu voltasse a seu lugar. Ledo engano. A moça pegou a broca e tratou logo de retirar a base que acreditei ser aproveitável. Ela saiu do consultório e foi para outro lugar, buscar talvez o caminho que deveria seguir. Voltou com a lição completa: retirar a raiz do dente quebrado e implantar outro dente.

Para que isso fosse possível, eu deveria tomar injeção de antibiótico e esperar 45 minutos para, então, começar a retirada do dente quebrado. Como sei que antibiótico injetável só pode ser aplicado por médico ou no hospital, já fiquei com um pé atrás.

A jovem dentista me disse que tudo seria muito fácil, tirou radiografia do estrago e informou que o implante do outro dente poderia ser resolvido em pouco tempo, sem o menor problema.

Mesmo entendendo pouco do assunto, vi logo que isso seria impossível, pois sobrinha minha que teve de implantar um dente esperou quase um mês para a área ficar legal para poder receber a implantação.

A dentista foi enfática ao elogiar seu diagnóstico. Fiquei na maior dúvida, claro. Pouco simpática, informei que não entregaria minha boca para pessoa que eu não conheço arrancar um dente e implantar outro. É claro que não fiz o menor sucesso.

Perguntei se ela não conseguiria colar o dente que caiu usando bastante cola, fixando-o nos laterais saudáveis. A moça achou que não poderia fazer, garantiu que essa colagem não duraria.

Insisti. Avisei que se não desse, procuraria outro profissional. A jovem dentista capitulou. Com muita má vontade e usando muita cola, colocou o dente quebrado entre os outros sãos. Fez isso, mas garantiu que ele cairia de novo. Informei que se caísse, procuraria outra clínica.

A moça colocou o dente do modo que pedi e deu seu preço: paguei R$ 540. Com todo o meu cuidado, ele continua no lugar.

Fiquei imaginando o que poderia ocorrer se eu não tivesse agido como fiz com o meu tratamento dentário.

Eu aceitaria aquela indicação de antibiótico para arrancar a raiz e implantar outro dente? Ou a profissional faria uma parte do processo e deixaria o restante para outro dia? Não consigo imaginar como o meu tratamento terminaria.