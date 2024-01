Com “robôs manicures” dignos de salão profissional e conselhos especializados para o cuidado da pele graças à inteligência artificial (IA), a indústria da beleza aposta alto na tecnologia.

É o caso do Nimble, como informa a Agência France Presse. Trata-se do primeiro dispositivo do mundo que combina IA e robótica para pintar as unhas e secá-las em apenas 25 minutos – em casa!.

O aparelho, uma caixa branca de 8kg, foi apresentado na Consumer Electronics Show (CES), megafeira de tecnologia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O Nimble utiliza microcâmeras de alta resolução e imagens tridimensionais para determinar o formato, o tamanho e a curvatura das unhas. Em seguida, um pequeno braço robótico guiado por algoritmos de IA aplica o trio “base-esmalte-acabamento”, enquanto o soprador seca cada camada.

A novidade não é barata: US$ 599, quase R$ 3 mil. E tem mais: são 30 cores disponíveis em cápsulas que custarão US$ 10, cerca de R$ 50.

A IA também mira em produtos de maquiagem e cuidados com a pele, destaca a France Presse. “A tecnologia nos ajuda a construir relacionamentos mais próximos com nossos clientes”, diz Nicolas Hieronimus, CEO da gigante de cosméticos L’Oréal. Quando se trata de beleza, acrescentou, as inovações oferecem “experiências inclusivas, que permitem que as pessoas expressem quem são”.

Na feira americana, Hieronimus demonstrou o aplicativo gratuito Beauty Genius, uma espécie de consultor pessoal virtual. O app recomenda produtos de cuidado e maquiagem, orienta técnicas, tira dúvidas sobre problemas como acne e queda de cabelo.

Esse também é o objetivo do programa Beautiful AI, criado pela Perfect Corp, que combina IA generativa e realidade virtual para analisar a pele ao vivo e realizar provas de penteados ou joias em 3D.

Estudo da consultoria McKinsey estimou a indústria globalizada da beleza em US$ 430 bilhões em 2022. Espera-se que o setor atinja US$ 580 bilhões em 2027. As vendas on-line do setor quase quadruplicaram entre 2015 e 2022.

A coreana Prinker, especialista em tatuagens temporárias, apresenta agora um produto de aplicação de maquiagem. Graças à IA, o scanner biométrico 3D mapeia características faciais, aconselha sombras para os olhos e contornos antes de “imprimir” os pós na pele.

Os cabelos também são contemplados. A multinacional L'Oréal prepara a estreia mundial do secador conectado que pode ser configurado por aplicativo.

O Airlight Pro, à venda em abril, usa luz infravermelha para secar, prometendo preservar a hidratação e economizar 31% de energia, explicou Adrien Chrétien, executivo da empresa.