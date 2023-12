A previsão é de nevascas fresquinhas e animadas para o feriadão na Cidade de Natal. De quinta (7) a domingo (10), a cidade cenográfica montada no Palácio das Mangabeiras recebe atrações que estão encantando crianças e adultos. Na quinta (7), véspera de feriado, o destaque foi o Grupo Giramundo, com o espetáculo o Auto das Pastorinhas, uma representação teatral com danças e cantos realizada diante do presépio. O maior evento temático natalino de Minas Gerais também terá, até o final da temporada (23/12), uma programação divertida e interativa, inédita em BH. Toda a estrutura que simula uma cidade em clima de Natal está à disposição dos visitantes, como a casa super detalhista do casal Noel e o correio natalino. A agenda inclui espetáculos musicais, gastronomia, atividades lúdicas e artísticas, oficinas, gincanas, cantatas, contação de histórias, mágico e os famosos personagens ‘moradores da cidade’, que fazem a alegria da garotada.

Premiado mais uma vez

Caetano Veloso foi o grande homenageado do Prêmio UBC 2023, que reuniu dezenas de grandes nomes da música brasileira e personalidades, na noite de 5 de dezembro.O evento realizado na Casa UBC, no Rio de Janeiro, contou com apresentações ao vivo de Gilberto Gil, Luísa Sonza, Criolo, Ferrugem, Paula Lima, Jão, Giulia, João Gomes, Jaques Morelenbaum, Tim Bernardes, Pretinho da Serrinha, Zeeba e Ritchie, além do próprio homenageado.

Praça da Liberdade

A decoração de Natal da Praça da Liberdade nesse 2023 é uma das mais bonitas já feitas. Com tema também interessante e um trabalho de iluminação rico e colorido, conseguiu passar bem as referências de mineiridade propostas no projeto. Mas, descendo em direção à Praça Raul Soares, o brilho já não é o mesmo: a árvore natalina montada alí ficou pequena em relação ao tamanho do logradouro e dos prédios em volta. Como novo point dos artistas & descolados da hora, merecia mais.

Moscou

discute moda

O curso Intensivo de Moda, parte do BRICS+ Fashion Summit em Moscou, reuniu especialistas latino-americanos para explorar sustentabilidade e inovação na indústria. Os palestrantes abordaram desde a integração do patrimônio nacional até o desenvolvimento de materiais inovadores, oferecendo insights valiosos para designers e estudantes de moda. Os especialistas compartilharam perspectivas sobre o impacto do varejo internacional nas tendências locais de moda masculina, estratégias e tendências do ecodesign, além de construir processos inteligentes de design voltados à inovação. As palestras refletiram a crescente importância da sustentabilidade e tecnologias de desperdício zero na moda, inspirando um futuro mais sustentável e inovador na indústria.

UBER PET

Com o movimento do mercado pet alcançando bilhões de dólares, as novidades para atender os bichos vão se ampliando. O mais recente lançamento em serviços é uma espécie de uber pet (chamado Rover), aplicativo onde os donos dos animais (agora, chamados de tutores) podem requisitar alguém para passear com o cachorrinho. Podem, também, solicitar serviço de babá de cachorro & gato, com pernoite pago a peso de ouro. É o serviço mais rentável. Tudo cadastrado e verificado.

Por ai

A Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia realizou reunião

especial celebrativa do centenário de nascimento de Camilo Teixeira da Costa – que comandou e modernizou os Diários Associados. Uma homenagem merecida a quem amava tanto sua terra natal e por ela lutou em toda sua vida. A memorabilia teve fotos, textos e registros variados assinalando fatos internacionais, nacionais e locais de sua intensa atividade.

Nem bem chegou de um rápido giro al mare, a artista Mariangela Chiari se dedicou a selecionar os trabalhos que levou para a Quermesse da Mary – que acontece neste fim de semana na Casa da Serra. Além das belíssimas aquarelas (com cinco séries temáticas), há também fotos bordadas com a

técnica japonesa sashiko e pinturas realistas. Já nos próximos dias 11 e 12 , ela participa do bazar da Elos Sagrados, na Cidade Jardim – dessa vez com trabalhos em madeiras feitos em parceria com a irmã, Cláudia Chiari.

A CDL-BH lançou programa bacana, chamado ‘Live Session’, pela sua emissora de rádio – que cresce em audiência. Conduzido por Rodrigo Jones, tem pegada jazzística e, em sua primeira transmissão, teve como homenageada a cantora Paula Lima. A novidade irá ao ar sempre nos primeiros domingos do mês, com gravação em alto estilo no estúdio Sonastério – um dos mais bem equipados do país. Sucesso garantido.

Enquanto a capital tem hotéis fechados, paralisados ou depredados,

o interior ganha empreendimentos de peso. Além do Vila Galé (em Ouro Preto), também estão projetados um hotel de luxo em Monte Verde (o H2 Aurea Park), outro em Tiradentes

(em área de 10 mil metros quadrados, próximo à estação de trem), enquanto Mariana terá hotel com 120 apartamentos (em 2025) e Uberlândia acaba de reabrir o América Palace. Sem contar projetos para Serra da Canastra,Zona da Mata e muito mais.

O site norte-americano TasteAtlas mexeu com os brios dos goianos ao eleger o arroz com pequi como a segunda pior comida do Brasil. Votação popular. A piada corrente por aí diz que, se fosse o arroz com pequi à mineira, não entraria na lista, pois o nosso tem franguinho desfiado, linguiça bem temperada, torresminho enxuto e outros ingredientes que amenizam o forte sabor da frutinha amarela. Consolo: o cuscuz paulista ficou em primeiro lugar na tal lista.