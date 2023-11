Estudo "Tábuas de mortalidade", do IBGE, aponta aumento da expectativa de vida dos brasileiros

O estudo “Tábuas de mortalidade”, divulgado pelo IBGE, aponta expectativa de vida de 77 anos para os brasileiros nascidos em 2021 – aumento de dois meses e 26 dias em relação a 2020.

Esse avanço foi impulsionado principalmente pelas mulheres, que atingiram expectativa de vida média de 80,5 anos, enquanto os homens alcançaram 73,6. Com esse aumento da longevidade e a busca constante por bem-estar, a nutrição personalizada surge como importante aliada.

Segundo Gustavo Feil, médico especializado em ciências da longevidade humana e nutrologia, são necessárias estratégias nutricionais adaptadas a cada indivíduo para alcançar não apenas a saúde, mas também uma vida prolongada e equilibrada.

"A nutrologia personalizada é um caminho inovador para alcançar a plenitude da saúde. Com uma abordagem individualizada, considerando as particularidades do paciente, é possível otimizar a alimentação e promover a vitalidade e a longevidade de forma eficaz", explica.

O papel do nutrólogo consiste em investigar e avaliar a ingestão de alimentos pelos pacientes, considerando tanto benefícios quanto malefícios, para realizar avaliações precisas das necessidades orgânicas individuais.

Além disso, o médico de empenha na manutenção da saúde, prevenindo doenças e ajustando nutrientes para equilibrar excessos ou déficits específicos.

Ao considerar fatores como genética, estilo de vida e condições singulares, a nutrologia personalizada torna-se ferramenta importante para o envelhecimento ativo e pleno, destacando-se como pilar essencial rumo ao bem-estar e envelhecimento saudável.

“O nutrólogo, ao focar no estado nutricional dos pacientes, vai desempenhar papel importante no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças relacionadas aos desequilíbrios nutricionais”, acrescenta Feil. O objetivo é promover um envelhecimento com qualidade e maior expectativa de vida, abrangendo desde distúrbios de crescimento até condições como diabetes, osteoporose, ovários policísticos e outras doenças.

Acompanhar de perto o estado nutricional do paciente e compreender a fisiopatologia das doenças ligadas aos nutrientes capacitam o especialista da área a agir de forma preventiva e terapêutica.

“Administrando a oferta adequada de nutrientes e fitoquímicos ao organismo, o nutrólogo desempenha papel importante na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e câncer, que figuram entre as principais causas de mortalidade”, conclui o médico.