Quem não se lembra dos tempos em que para bancar a masculinidade os homens evitavam qualquer tratamento do corpo que lembrasse a mulher? Os mais afoitos gostavam de, bem no escondidinho, usar um creme roubado no banheiro. Só depois de a indústria de cosméticos publicar seus lançamentos nas revistas, com homens famosos para reforçar a moda, cremes masculinos começaram a ser usados sem nenhum problema.



Cremes muito perfumados se tornaram comuns no mundo inteiro. Porém, homens ainda têm resistência ao uso do protetor solar de forma rotineira, erro que pode aumentar o risco de câncer de pele e envelhecimento precoce.



Aqueles que deixam a barba crescer acreditam que estão completamente protegidos por conta dos fios. Mas isso é verdade? Barbudos podem dispensar o uso do filtro solar?



“O tamanho dos fios da barba vai delimitar se esse homem deverá usar o mesmo protetor solar do restante do rosto ou se deverá usar produtos específicos para o pelo, formando um filme de proteção que ajudará a proteger o fio e a pele. Mas se a barba for curta e rala, é importante proteger a pele”, explica Danilo S. Talarico, médico pós-graduado em dermatologia clínico-cirúrgica e professor de dermatologia, tricologia e transplante capilar.



Muitos homens não conhecem os leave-ins, mas os barbudos deveriam usá-los. Segundo Danilo, esse produto contém protetores térmicos e solares, além de ajudar a alinhar os fios. Já a proteção solar deve ser feita diariamente com produtos com FPS de no mínimo 30.



“Não basta só aplicar. Ao longo do dia, é necessário reaplicar o produto a cada quatro horas, no caso de ambientes fechados, e a cada duas horas, em exposição direta em praias ou clubes”, diz o médico.



O cuidado com os fios começa na higiene adequada. “Manter a barba limpa ajuda no controle da oleosidade da pele, além de remover as impurezas acumuladas ao longo do dia, como suor, poeira, poluição, restos de alimentos e cosméticos. Após a lavagem, é importante secar a região, evitando a proliferação de fungos”, ensina o doutor Danilo.



No caso da pele sem pelos, ele recomenda limpeza diária, hidratação e proteção solar. O pelo da barba necessita de hidratação, assim como os cabelos. Há produtos específicos para esse fim. “A hidratação pode ser feita após o banho, com os pelos limpos”, detalha.



A correta hidratação e proteção evita pelos quebradiços. Os pelos podem quebrar com o atrito excessivo na região, falta de hidratação e de cuidados (como não aparar regularmente), exposição solar intensa, exposição contínua ao cloro ou água do mar. Quando a barba fica quebradiça, o melhor é apará-la.



“Já nos casos de caspa na barba, é importante passar por uma avaliação dermatológica, já que a descamação pode ser tanto dermatite seborreica quanto trazer condições que exigem tratamento adequado”, finaliza o doutor Danilo Talarico.