Tenho mania de panelas. Comecei com uma coleção de panelas de barro que mandava fazer em Santa Luzia, bem grandes, para cozinhar em fogão de lenha. São ótimas para preparar feijoada, ou outras comidas grandes,que precisam sempre ter o mesmo sabor. Da França, trouxe uma vez uma de aço inoxidável que ainda não tinha por aqui.

De Portugal, trouxe um mundo de panelas, desde aquelas frigideiras pequenas, para preparar pratos individuais (12, que são os lugares da minha mesa de refeições) até outros tamanhos. Sem falar nas formas antigas, também de cobre, que de tão antigas e tão raras transformaram-se em decoração.

Não tenho comprado panelas no exterior, porque nosso mercado interno tem acompanhado de perto todas as novidades. Como acontece com as panelas de aço inoxidável de grau cirúrgico conhecidas pela sua pureza e resistência à corrosão. São ideais para cozinhar alimentos sensíveis que requerem precisão e controle de temperatura.

Além disso, seu sistema interno contribui para conservar parte dos nutrientes, mantendo o real sabor dos alimentos e evitando a interferência entre os gostos. O material é altamente resistente, pois, em conjunto com as outras camadas, ajuda a conduzir melhor o calor por toda a panela e não somente na base, gerando um cozimento mais rápido e uniforme.

Diferentemente das tradicionais, em alguns preparos, não é necessário adicionar muita ou, até mesmo, nenhuma quantidade de gordura ou água. “É possível cozinhar em uma mesma panela peitos de frango, cenouras, batatas e até um ovo inteiro sem a adição de água ou gordura, e os sabores não se misturam. Assim podemos degustar qual o verdadeiro sabor de cada alimento como nunca antes”, conta Cinthia Oliveira, gerente da Royal Prestige, marca especialista em produtos com esse material.

Dessa maneira é possível diminuir o consumo de sal no dia a dia. “Muitas vezes temperamos os pratos mais do que deveríamos para poder ressaltar o sabor. Com as panelas de aço cirúrgico, isso não é necessário”, explica.

As qualidades existentes no comércio atual são várias. Acompanhe:

Antiaderente - Boa escolha para preparar refeições rápidas e fáceis. O revestimento evita que os alimentos grudem, facilitando a limpeza e a utilização de menos óleo ou gordura durante o cozimento. São ideais para ovos, panquecas, peixes e outros pratos delicados.

Ferro fundido - São uma relíquia da tradição culinária que ainda se mantém atual. Elas são apreciadas por sua capacidade de reter e distribuir calor de forma igualitária, tornando-as uma boa opção para pratos de cozimento lento, como guisados e assados. Com o tempo e o uso, essas panelas desenvolvem uma camada antiaderente natural, que adiciona sabor e facilita a limpeza. Podem ser usadas em fogões, fornos e até mesmo em fogueiras.

Barro - As panelas de barro têm sido utilizadas por gerações em várias partes do mundo, mantendo-se uma escolha popular, principalmente no Brasil. Elas têm a capacidade de reter calor e umidade, mantendo uma temperatura constante, o que é ideal para cozimentos lentos e suculentos.

Cerâmica - Chamam a atenção pela beleza e pela possibilidade de cores. As totalmente feitas desse material são multifuncionais, podendo ser usadas no fogão, forno e até no microondas. Além disso, também são resistentes e o calor é distribuído de maneira uniforme. São boas opções para o cozimento de pratos que precisam de um calor constante e suave, como risoto, molhos e ensopados.

Alumínio - São conhecidas por sua capacidade de condução de calor. São leves, fáceis de manusear e aquecem rapidamente, economizando tempo e energia. Geralmente são revestidas com antiaderentes para evitar que os alimentos grudem, o que facilita a limpeza. No entanto, é importante tomar cuidado com utensílios metálicos que podem danificar o revestimento.

Cobre - São a escolha de muitos chefs profissionais devido à sua capacidade de aquecimento rápido e uniforme. Elas proporcionam um controle preciso da temperatura, tornando-as ideais para pratos delicados que exigem ajustes rápidos. No entanto, muitas panelas de cobre possuem revestimentos internos de aço inoxidável ou estanho para evitar reações com os alimentos.