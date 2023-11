O que tenho escutado mais nos últimos tempos é a criação de uma nova profissão, cujo nome ignoro. Trata-se sempre de uma pessoa com ótimo círculo de relações que recebe de amigos ou conhecidos a função de vender tudo que está disponível dentro de uma casa. Os motivos são variados: mudança para uma residência maior ou mais refinada ou a dolorosa falta de grana para manter o estilo de vida.

Como estou bastante retirada do círculo de badalação social, tenho escutado organizações de festas que até Deus duvida, para 2 mil pessoas ou mais, com todo luxo e opulência que eram usados antigamente. Dia desses, um prestador de serviços que conheço e uso há anos, e que tem também como profissão suplementar uma banda, me informou que não podia me prestar um serviço doméstico num fim de semana porque ia, com sua banda, tocar numa festa num desses lugares da moda, retirado da cidade, que tinha mais de 3 mil convidados. Benza Deus esse renascimento, que significa dinheiro rolando em áreas que estavam bastante esvaziadas.

Por outro lado, nunca tinha escutado maior falência doméstica, há pessoas que estão passando um aperto dos diabos, por não terem dinheiro para as situações mais essenciais. O governo tem anunciado mudanças que podem significar mais facilidade de vida para muita gente. Tomara que isso aconteça porque, de acordo com levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 69% dos cidadãos do país não conseguem guardar dinheiro no final do mês.

Os brasileiros ainda têm dificuldades para organizar suas finanças pessoais e evitar endividamentos, mas aprender a ter uma reserva é importante, justamente para ser utilizada em caso de imprevistos e situações emergenciais. Uma das soluções para isso é elaborar uma planilha de gastos para analisar o orçamento pessoal ou familiar.

“No começo pode parecer uma tarefa complicada, especialmente se a pessoa ainda não tem esse hábito. Mas uma das formas mais importantes de manter o controle da vida financeira, principalmente no final de ano, é organizar o orçamento pessoal e ter uma reserva, por meio de uma planilha de gastos”, explica Thaíne Clemente, executiva de Estratégias e Operações da Simplic.

Por isso, antes de começar ou concluir uma reserva financeira, é preciso ter um controle dos gastos e organizá-los. Pensando nisso, a especialista em finanças separou algumas dicas para começar uma planilha de gastos e concluir uma reserva financeira. Confira:

1. Crie uma planilha: é possível fazer no próprio Excel ou utilizar um modelo pronto on-line. Para quem prefere baixar e imprimir, para anotar no papel, é importante manter a planilha visível para não esquecer de atualizá-la. O importante é ter um formato que funcione para a pessoa.

2. Organize seus gastos: para ter uma visão da entrada e saída de dinheiro, quais são os principais gastos e qual será o saldo para começar o próximo mês, é importante separar e organizar as contas. É possível separar por contas fixas, como aluguel, condomínio, mensalidades de escola/faculdade, água, energia, celular, além de gastos sazonais, como datas comemorativas, presentes e doações, entre outros. A planilha também pode ser organizada por categorias como moradia, alimentação e transporte. É importante projetar também as despesas anuais como IPVA, IPTU e rematrículas para não ser pego de surpresa. Quanto mais detalhada, melhor o controle financeiro.

3. Preencha a planilha e conheça seus gastos: com a planilha pronta, é hora de preenchê-la conforme os gastos no final do dia ou da semana. Conforme a planilha for preenchida, será possível entender a sua situação financeira – quanto dinheiro está entrando e saindo, para onde vai, quando o dinheiro saiu e quanto foi direcionado para cada coisa. Com esse mapeamento, você pode identificar alguns problemas como gastos sem necessidade ou acima do normal.

4. Reduza gastos e estabeleça limites: agora que já está com a planilha pronta, entendeu os seus gastos e fez mapeamento das finanças e possíveis problemas, é hora de reduzir gastos e estabelecer metas para ter a sua reserva financeira. A redução de gastos não é fácil e está atrelada a hábitos. Talvez seja necessário abrir mão de algumas coisas para conseguir economizar. Essa redução é importante para pagar as dívidas, preencher lacunas e montar a sua reserva financeira. Além disso, nunca gaste mais do que o que você ganha e considere a sua renda e também a situação econômica atual para estabelecer limite de gastos.

5. Tenha metas para concluir a sua reserva: com a organização financeira, entendimento dos gastos, economia e limites, é possível retirar um valor delimitado por você todo o mês, sem prejudicar suas contas, para concluir ou até mesmo iniciar a sua reserva financeira, de acordo com as suas necessidades, e estar preparado para imprevistos ou emergências.