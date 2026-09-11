Suplementos podem interferir nos exames para câncer

Muitas pessoas com câncer de mama relatam que a queda de cabelo é um dos efeitos colaterais mais angustiantes da quimioterapia e de outros tratamentos. Para tentar recuperar parte do cabelo e fortalecer as unhas durante o tratamento oncológico, recorrem a suplementos orais que contêm biotina — uma forma de vitamina B7.

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Em um artigo publicado na revista JCO Oncology Practice, os investigadores alertam que o consumo de grandes quantidades de biotina pode interferir em alguns exames laboratoriais que seu médico pode solicitar durante o tratamento.

Se você estiver tomando suplementos de biotina, é importante informar sua equipe de saúde. Eles provavelmente recomendarão que você interrompa o uso dos suplementos alguns dias antes de realizar exames relacionados ao câncer, ou poderão solicitar um teste que não seja afetado pela substância.

A biotina está presente naturalmente em ovos, miúdos (vísceras), peixes, sementes, vegetais e outros alimentos. A maioria das pessoas nos EUA obtém a biotina de que necessita por meio da alimentação. O organismo a utiliza para ajudar a produzir proteínas como a queratina, um componente essencial do cabelo, das unhas e da pele.

A biotina é um ingrediente comum em suplementos para o crescimento capilar, incluindo os fabricados por marcas como Nutrafol, Viviscal e Lustriva. Outros suplementos, como alguns multivitamínicos, também contêm biotina. A FDA (agência reguladora dos EUA) afirma que adultos precisam de cerca de 30 microgramas de biotina por dia. Suplementos populares de biotina podem conter mais de 10 vezes essa quantidade.

Apesar das alegações de marketing das empresas de suplementos, não há muitas evidências de que o uso de suplementos de biotina melhore o crescimento do cabelo ou a saúde da pele e das unhas.

Um artigo de revisão de 2024 identificou apenas três estudos sobre a eficácia dos suplementos de biotina para o crescimento capilar — e nenhum deles demonstrou que o suplemento fosse muito benéfico. O estudo mais confiável não encontrou diferença entre o grupo que tomou suplementos e o grupo que recebeu um placebo.

Pesquisas mostram que tomar uma dose elevada de biotina pode ajudar significativamente no tratamento da deficiência de vitamina B7, embora essa condição seja rara nos EUA.

Interferência nos exames de sangue

Pesquisadores estudam há anos os efeitos dos suplementos de biotina em exames laboratoriais. Em 2017, a Food and Drug Administration (FDA) emitiu seu primeiro alerta de segurança para fabricantes de testes laboratoriais, informando que pessoas que tomam suplementos de biotina podem obter resultados falsamente elevados ou reduzidos.

A biotina consumida como suplemento é hidrossolúvel, o que significa que ela circula na corrente sanguínea. Isso pode dificultar a leitura dos exames de sangue. Muitos testes relacionados ao câncer utilizam anticorpos projetados para se ligar a determinadas proteínas ou outros compostos presentes no sangue. Com base na quantidade de compostos aos quais esses anticorpos se ligam, os médicos obtêm informações sobre a progressão do câncer ou a eficácia do tratamento.

Alguns desses testes utilizam as proteínas avidina ou estreptavidina. Essas proteínas podem se ligar à biotina presente no sangue em vez de aos anticorpos que deveriam detectar, resultando em informações imprecisas.

Isso pode comprometer diversos exames, incluindo aqueles que medem os níveis de estradiol, testosterona, cortisol, função tireoidiana e outros hormônios. A interferência da biotina também pode afetar certos testes de marcadores tumorais, como o teste para o antígeno de câncer (CA) 15-3, utilizado no monitoramento do câncer de mama metastático.

Dependendo do tipo de exame, a biotina pode levar a resultados artificialmente altos ou baixos. Resultados incorretos podem causar atrasos ou alterações no tratamento.

A biotina é segura para pessoas com câncer de mama?

É geralmente segura, mas a forma como interfere nos exames laboratoriais pode dificultar a avaliação médica de alterações na sua saúde. Existem várias medidas que você pode adotar para garantir a precisão dos resultados dos seus exames.

Se você estiver tomando um suplemento de biotina, não deixe de informar os profissionais de saúde que o atendem, diz Genzen. Como eles são frequentemente vendidos sem prescrição médica, nem sempre constam nos registros eletrônicos de saúde.

Quando a equipe de saúde tem todas as informações sobre os medicamentos e suplementos que você utiliza, ela pode garantir com mais segurança a solicitação dos exames mais adequados para o seu caso.

A maioria dos laboratórios revisa seus exames para identificar quais deles podem apresentar resultados imprecisos em pessoas que consomem biotina. Muitos testes laboratoriais comerciais também incluem bulas ou instruções com informações sobre todos os componentes do teste e as situações que podem levar a um resultado falso.

No entanto, nem sempre os médicos recebem essas informações do laboratório ao solicitar os exames ou ao analisar os resultados. Se você estiver preocupado com possíveis interferências, peça à sua equipe de saúde que verifique as informações do teste no momento da solicitação. Caso o teste não venha acompanhado dessas informações, eles podem entrar em contato diretamente com o laboratório para obtê-las.

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Fato é que não existe uma orientação definitiva da FDA sobre como consumir suplementos de biotina sem afetar os exames; no entanto, alguns estudos recomendam interromper o uso do suplemento entre 48 e 72 horas antes da realização do teste, dependendo da dosagem do suplemento e do tipo de exame.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.