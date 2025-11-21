Entendendo o câncer hereditário (parte 1)

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

Câncer hereditário é uma condição causada por variantes ou mutações genéticas herdadas de um dos pais (ou dos dois) que aumentam o risco de desenvolver tumores. Essa condição, que representa cerca de 5% a 10% de todos os casos de câncer, não garante o desenvolvimento da doença, mas aumenta a probabilidade de ocorrência. As mutações genéticas são passadas de geração em geração, o que pode explicar a ocorrência de múltiplos casos de câncer em uma mesma família.



Se você foi diagnosticado com câncer, talvez esteja se perguntando como e por que o desenvolveu. Foi algo que aconteceu espontaneamente? O câncer é comum na sua família? Você pode tê-lo herdado de um dos seus pais?



Você pode estar em risco de ter uma mutação genética hereditária relacionada ao câncer se tiver um ou mais familiares próximos diagnosticados com câncer antes dos 50 anos, o mesmo tipo de câncer, dois ou mais tipos diferentes de câncer, um câncer raro ou uma mutação genética conhecida que aumenta o risco de câncer.

Nesse artigo, vamos tentar explicar mais sobre câncer, genética e como o histórico familiar afeta o risco de desenvolver câncer.



Principais pontos do artigo:



- Cerca de 5% a 10% dos cânceres se desenvolvem a partir de mutações genéticas hereditárias.

- As mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 estão ligadas ao câncer de mama, ovário, próstata e pâncreas. Vários outros genes estão ligados à predisposição a uma gama de tumores.

- O teste genético pode ajudar a determinar se um câncer é ou não hereditário.



O câncer é hereditário?



Pode ser. Na verdade, entre 5% e 10% dos cânceres são hereditários. “Hereditário" significa que o risco de câncer pode ser transmitido por um membro da família. Isso acontece quando uma pessoa nasce com uma mutação genética herdada.



Então, o que são mutações genéticas herdadas?



Os genes carregam instruções que dizem às células o que fazer. Alguns de nossos genes carregam instruções que ajudam a proteger nosso corpo do desenvolvimento de câncer. Uma mutação genética em um desses genes faz com que as células cresçam e se multipliquem rapidamente. Nem todas as alterações genéticas são prejudiciais. Mas, com o tempo, algumas mutações podem causar o desenvolvimento de câncer.



Uma mutação genética herdada é aquela que pode ser transmitida de um pai ou mãe para um filho. Os cientistas identificaram centenas de mutações genéticas herdadas que aumentam o risco de desenvolver câncer.



Por exemplo, mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 estão ligadas ao câncer de mama, câncer de ovário e câncer de pâncreas. A síndrome de Lynch aumenta o risco de desenvolver vários tipos de câncer, incluindo câncer colorretal e endometrial, e de desenvolvê-los mais cedo do que o normal. A síndrome de Lynch é causada por mutações nos genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM.



Como saber se o câncer é hereditário?



Todos os cânceres são genéticos. Quando analisamos a genética do câncer, algo deu errado com essas células para que elas se tornassem cancerosas. As células podem ter se dividido anormalmente ou crescido onde não deveriam. Isso é causado por alterações genéticas. As alterações genéticas no câncer podem acontecer por acaso ou podem ser herdadas.



Para descobrir se o câncer é hereditário, precisamos fazer um teste genético em tecido saudável, como sangue ou saliva. Isso é chamado de teste genético de linhagem germinativa. Isso nos dirá se o câncer foi causado por uma mutação genética herdada.



O teste genético geralmente é recomendado para pacientes com câncer diagnosticados com:



Câncer de mama aos 50 anos ou menos



Câncer de cólon aos 50 anos ou menos



Câncer de ovário



Câncer de pâncreas



Câncer de próstata metastático



Outros tipos de câncer, conforme recomendado pela equipe médica



Você também pode fazer um teste genético se for um parente próximo de um paciente com câncer que possui uma mutação genética ou se tiver histórico familiar de câncer.



Como o histórico familiar afeta o risco de câncer



Em geral, você pode estar em risco de ter uma mutação genética hereditária que aumenta a probabilidade de desenvolver câncer se tiver um ou mais parentes de primeiro grau (pais, irmãos, filhos) ou de segundo grau (sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, avós) que foram diagnosticados com:



Certos tipos de câncer antes dos 50 anos



O mesmo tipo de câncer



Dois ou mais tipos diferentes de câncer



Um câncer raro, como câncer de mama em homens



Uma mutação genética conhecida que aumenta o risco de câncer, como a mutação BRCA1 ou BRCA2



Por isso, é importante mapear seu histórico familiar e discuti-lo com seu médico, para que ele possa determinar se você precisa de aconselhamento genético ou testes genéticos. Liste seus parentes de primeiro e segundo graus, quaisquer diagnósticos de câncer que eles tiveram, bem como a idade em que foram diagnosticados e como o câncer foi tratado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.