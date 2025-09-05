Alimentos ultraprocessados e câncer de pulmão

Um estudo recente demonstra que consumir mais alimentos ultraprocessados diariamente aumenta o risco de câncer de pulmão. O número de casos de câncer de pulmão foi maior no grupo com maior consumo de alimentos ultraprocessados com ajuste energético em comparação ao grupo com menor consumo.

O risco ajustado para câncer de pulmão foi significativamente maior no grupo com maior consumo. Adultos que consumiram 3,7 ou mais porções de alimentos ultraprocessados por dia apresentaram risco aumentado de câncer de pulmão em comparação com aqueles que consumiram menos de uma porção por dia, de acordo com resultados do estudo, publicado recentemente na revista médica Thorax por Kanran Wang, do Hospital de Câncer da Universidade de Chongqing, e colegas.

Esse estudo é uma das poucas análises de coorte de grande porte que relatam uma associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e um risco aumentado de câncer de pulmão e seus subtipos, com base em uma melhor captura da ingestão de alimentos ultraprocessados usando ferramentas precisas de avaliação da ingestão e um procedimento de diagnóstico padronizado para desfechos clínicos ao longo de um período de acompanhamento relativamente longo.

Utilizando dados dos Ensaios de Rastreamento de Câncer de Próstata, Pulmão, Colorretal e Ovário (PLCO), Wang e colegas avaliaram 101.732 adultos (idade média de 62,5 anos; 51.545 mulheres) para determinar o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados no risco de câncer de pulmão. Os pesquisadores utilizaram o Questionário de Frequência Alimentar para coletar a ingestão alimentar de cada indivíduo e, em seguida, categorizaram os alimentos com base nos quatro graus de processamento da classificação NOVA (não processado ou minimamente processado; contendo ingredientes culinários processados; processado; ou ultraprocessado).

Os processados pesquisados incluíram creme de leite, cream cheese, sorvete, iogurte congelado, frituras, pães, biscoitos, bolos, doces, salgadinhos, cereais matinais, macarrão instantâneo e sopas, molhos, margarina, doces, refrigerantes, bebidas de frutas adoçadas artificialmente, hambúrgueres de restaurantes/industriais, cachorros-quentes e pizzas.

O estudo então dividiu os adultos em quatro quartis, utilizando diferentes limiares de consumo de alimentos ultraprocessados ajustados para energia.

O período mediano de acompanhamento neste estudo foi de 12,2 anos e, durante esse período, os pesquisadores encontraram 1.706 casos de câncer de pulmão (1.473 câncer de pulmão de células não pequenas [NSCLC]; 233 câncer de pulmão de células pequenas).

Um modelo de regressão multivariável de Cox que ajustou para sexo, idade, raça, histórico familiar de câncer de pulmão, braço do estudo, local de recrutamento, ano de randomização, hipertensão prevalente, diabetes prevalente, tabagismo, consumo de álcool, pontuação do Índice de Alimentação Saudável de 2015, situação profissional, estado civil, atividade física e IMC.

Na análise de subgrupos, o risco ajustado de câncer de pulmão foi maior entre aqueles no quartil mais alto versus o quartil mais baixo de consumo de alimentos ultraprocessados em todos os subgrupos. De acordo com o estudo, estes incluíram idade (menos de 65 anos e 65 anos ou mais), sexo (homens e mulheres), histórico familiar de câncer de pulmão (sim e não), IMC (menos de 25 kg/m2 e 25 kg/m2 ou mais), tabagismo (atual/anterior e nunca) e anos de acompanhamento (menos de 2 anos e 2 anos ou mais).

Os pesquisadores também encontraram um risco ajustado elevado para CPNPC entre aqueles no quartil mais alto vs. o mais baixo de consumo de alimentos ultraprocessados em todos os subgrupos, e o mesmo ocorreu ao avaliar o risco de câncer de pulmão de pequenas células.

Notavelmente, o estudo descreveu a relação dose-resposta entre o consumo de alimentos ultraprocessados com ajuste energético e o risco de câncer de pulmão como não linear. Esse padrão também foi observado entre o consumo de alimentos ultraprocessados com ajuste energético e o risco de CPNPC, enquanto um padrão dose-resposta linear foi encontrado na relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados com ajuste energético e o risco de câncer de pulmão de pequenas células.

Essas descobertas são de extrema importância epidemiológica, mas obviamente precisam ser confirmadas por outros estudos longitudinais de larga escala em diferentes populações e contextos. Se a causalidade for confirmada, limitar as tendências de ingestão de alimentos ultraprocessados globalmente pode contribuir para reduzir a carga do câncer de pulmão, através de medidas preventivas como a orientação populacional e medidas sanitárias governamentais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.