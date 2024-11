As sobreviventes do câncer de mama - e as jovens adultas sobreviventes do câncer em geral - querem viver o mais plenamente possível após o câncer





Mulheres que amamentam após passarem por tratamento para câncer de mama não apresentam risco mais elevado de recorrência ou novos cânceres de mama, mostraram dois estudos apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia (ESMO) de 2024.





Em um estudo de coorte retrospectivo multicêntrico, pesquisadores avaliaram quase 5 mil mulheres sobreviventes de câncer de mama com 40 anos ou menos que apresentavam mutações germinativas do gene BRCA. Quase 25% das mulheres que deram à luz durante o período do estudo amamentaram seus bebês. Um pouco menos da metade não conseguiu amamentar devido a mastectomias bilaterais profiláticas.



Após acompanhamento médio de sete anos após o parto, os resultados não mostraram nenhuma diferença nas recorrências de câncer de mama ou novos diagnósticos de câncer de mama entre mulheres que amamentaram versus aquelas que não amamentaram. As taxas de sobrevida também pareceram comparáveis entre os grupos.



O segundo estudo — o ensaio POSITIVE — incluiu 518 mulheres jovens com câncer de mama positivo para receptor hormonal precoce que interromperam temporariamente a terapia endócrina para tentar engravidar.



A amamentação não afetou o intervalo livre de câncer de mama.



Os pesquisadores relataram nove eventos, três dos quais foram recorrências locais. Em dois anos após o primeiro nascimento vivo, a incidência cumulativa de eventos de intervalo sem câncer de mama pareceu comparável entre os grupos de amamentação e não amamentação (3,6% versus 3,1%).



Antes desses estudos, muito pouco se sabia sobre os riscos de recorrência do câncer de mama ou novos cânceres após a amamentação. A maioria das evidências era anedótica, e não havia muitos dados sobre os resultados dos pacientes.



A boa notícia é que esses estudos fornecem uma boa quantidade de novos dados mostrando que ele parece seguro, seja para quem tem uma mutação BRCA, seja para quem interrompe a terapia endócrina para câncer de mama. Não há sinal de qualquer tipo de prejuízo em termos de resultados de câncer de mama em dois estudos muito diferentes de mulheres jovens sobreviventes que tiveram bebês após o câncer de mama.



O estudo POSITIVE foi prospectivo, no qual as mulheres foram inscritas após 18 a 30 meses de terapia endócrina. Elas então interromperam a terapia endócrina para tentar engravidar. No acompanhamento médio de 41 meses, cerca de 75% tiveram um parto vivo. Entre aquelas que tiveram um parto vivo, uma proporção substancial - cerca de dois terços - amamentou. O estudo concluiu que as que amamentaram tiveram o mesmo desfecho clínico das que não amamentaram.



O outro estudo foi uma colaboração mundial observando portadores de mutação BRCA1 e BRCA2. Os autores avaliaram vários resultados diferentes. Um foi ter um bebê após câncer de mama, o que já provou-se não estar associado a prejuízo. Eles queriam também descobrir se mulheres que amamentaram se saíram pior do que mulheres que tiveram um bebê e não amamentaram, ou mulheres que não tiveram um bebê. E a resposta foi negativa. Os investigadores não observaram piora em seus resultados.



As sobreviventes do câncer de mama - e as jovens adultas sobreviventes do câncer em geral - querem viver o mais plenamente possível após o câncer. Esta é outra maneira, por meio de pesquisa, que segundo os autores se pode assegurar a elas que é razoável, viável e seguro tentar amamentar seu bebê se assim o desejarem.