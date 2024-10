O uso de talco genital aumentou o risco de mulheres contraírem câncer de ovário em uma coorte, de acordo com os resultados de um estudo publicado na revista especializada Journal of Clinical Oncology. Além disso, o mesmo estudo identificou que duchas vaginais frequentes e duchas vaginais durante a fase adulta jovem também tiveram associações com o aumento do risco de câncer de ovário.

Apesar dos desafios na avaliação do histórico de exposição e vieses inerentes aos dados retrospectivos, as descobertas são robustas, mostrando uma associação consistente entre o uso de talco genital e câncer de ovário. Esse estudo se utiliza de históricos detalhados de exposição ao longo da vida e da metodologia exclusiva do “Sister Study” para fornecer evidências mais confiáveis que apoiam uma associação potencial entre o uso frequente e prolongado de talco genital e o câncer de ovário.

Estudos anteriores examinaram associações entre produtos de cuidados íntimos, particularmente talco e câncer de ovário, mas eram repletos de vieses, além de utilizarem uma classificação incorreta de exposição, o que prejudicou a interpretação dos resultados, de acordo com informações básicas fornecidas pelos pesquisadores. Esses vieses propiciam limitações potenciais para ums análise quantitativa de dos riscos potenciais que os produtos de cuidados íntimos têm no desenvolvimento de cânceres relacionados a hormônios.

No presente estudo, os autores utilizaram dados prospectivos do Sister Study, e assim inscreveram 50.884 mulheres que tinham pelo menos uma irmã com histórico de câncer de mama. A coleta do uso de talco genital e hábitos de ducha vaginal dos participantes ocorreu durante a inscrição de 2003 a 2009 e o acompanhamento de 2017 a 2019.

Ao longo do período do estudo, 35% a 56% da coorte examinada usaram talco genital e 41% a 64% da coorte fizeram uso da ducha vaginal. O talco genital teve associações positivas com câncer de ovário (risco relativo de 1,17).

Nem o uso de talco genital nem a ducha vaginal tiveram associações com câncer uterino ou de mama.

Esse estudo ressalta os riscos potenciais associados a produtos de cuidados íntimos, particularmente talco genital. A evidência se soma a um crescente corpo de literatura que sugere que tais produtos podem contribuir para um risco aumentado de câncer de ovário, especialmente entre usuárias frequentes e aquelas que usam esses produtos na faixa dos 20 e 30 anos.

Sobre o câncer de ovário

* De acordo com a American Cancer Society (ACS), o risco de uma mulher ter câncer de ovário durante sua vida é de 1 em 87. As chances de uma mulher morrer de câncer de ovário é de cerca de 1 em 130, sem contar tumores ovarianos de baixo potencial maligno.



* Mulheres mais velhas têm mais probabilidade de desenvolver câncer de ovário do que mulheres mais jovens; cerca de metade das pacientes tem pelo menos 63 anos quando são diagnosticadas. No entanto, as taxas de incidência de vários tipos de câncer, incluindo câncer de ovário, aumentaram para as gerações mais jovens.



* A taxa de sobrevivência relativa de cinco anos para todos os tipos de câncer de ovário é de 50,9%. Essa taxa aumenta significativamente para 91,9% se o câncer for detectado antes de se espalhar para fora do ovário. No entanto, apenas 19% de todos os cânceres de ovário são encontrados durante os estágios iniciais de desenvolvimento devido à falta de opções de triagem eficazes.



* Anteriormente, pensava-se que os cânceres de ovário se originavam nos ovários, mas pesquisas recentes indicam que muitos desses cânceres podem se desenvolver dentro das células, na extremidade distal das trompas de falópio.



* Sobreviventes de câncer de ovário têm um risco aumentado de desenvolver um segundo câncer, particularmente câncer de cólon, câncer retal, câncer de intestino delgado, câncer de pelve renal, câncer de mama, câncer de bexiga, câncer de ducto biliar e melanoma do olho, de acordo com a ACS.



* Vários biomarcadores são usados para detectar a recorrência do câncer de ovário. CA-125 é o marcador tumoral mais frequentemente usado para recorrência de câncer epitelial de ovário; no entanto, CA 19-9, CEA e HE-4 são frequentemente usados para mulheres cujos níveis de CA-125 nunca aumentaram durante a doença.