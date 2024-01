Os 11 ensaios clínicos selecionados terão prováveis e relevantes mudanças na conduta e no entendimento de distintas áreas da medicina. Como os sete primeiros foram publicados nas colunas anteriores, sigamos com os últimos:

8 - Eficácia a longo prazo da vacina contra a malária R21

Um grande problema das vacinas é a necessidade de uma resposta de anticorpos excepcionalmente elevada para que ela funcione. Quarenta vacinas foram levadas à clínica e apenas duas delas mostraram eficácia útil: RTS,S e R21. A eficácia da vacina para RTS,S/ASO1 cai de 55% para cerca de 30% quatro anos após a vacinação, portanto, o acompanhamento a longo prazo é importante.

Esse ensaio de fase 3, aleatorizado, controlado e multicêntrico testa a vacina R21/Matrix-M contra a malária clínica em crianças africanas. Isso inclui regimes de vacinação padrão baseados na idade e também sazonais utilizados em crianças dos 5 aos 36 meses. Em cada grupo, é administrada uma dose de reforço (quarta) da mesma vacina 12 meses após a terceira dose. O acompanhamento inicial será de dois anos após a terceira dose, com uma análise primária após 12 meses. Estão inscritas 2.400 pessoas para receber o regime de vacinação padrão em áreas onde a malária é endêmica no Burkina Faso, no Quénia e na Tanzânia. Serão inscritos mais 2.400 participantes para receber o regime de vacinação sazonal no Burkina Faso e no Mali.

9 - ADC (anticorpos conjugados a drogas) para o tratamento da metástase cerebral

A metástase cerebral é um grande problema no cancro da mama avançado, que afeta cerca de metade dos pacientes HER2-positivos, mas com apenas um tratamento aprovado pela Food and Drug Administration dos EUA para esses pacientes. DESTINY-Breast12 é um estudo aberto, multicêntrico e internacional, que avalia a eficácia e segurança do trastuzumab deruxtecano, um ADC que tem como alvo o HER2, em participantes com ou sem metástase cerebral. Os pacientes foram previamente tratados para câncer de mama HER2 positivo metastático avançado, que progrediu em regimes anteriores baseados em anti-HER2 e não receberam mais do que duas linhas ou regimes de terapia no cenário metastático (excluindo tucatinibe).

O estudo é importante não apenas para avaliar o medicamento em si, mas também para compreender a atividade intracraniana dos ADCs, e representará o maior número de pacientes com metástases cerebrais tratados com trastuzumabe deruxtecano. Há dados crescentes mostrando que vários ADCs poderiam ter atividade intracraniana.

10- Modelo de intervenção para saúde mental infantil

No primeiro ensaio randomizado e controlado desse tipo, o Best Services Trial (BeST), os pesquisadores investigam a eficácia e a relação custo-benefício do Modelo de Intervenção de Nova Orleans para Saúde Mental Infantil em relação aos serviços habituais de assistência social para crianças de até 10 anos, que estão em um orfanato em Glasgow e Londres. Os investigadores acompanharão as crianças por 2,5 anos e compararão seus resultados de saúde mental. Se este modelo se revelar vantajoso, poderá mudar radicalmente a forma como elas são apoiadas, não só no Reino Unido, mas também em nível mundial.

11- Triagem por tomografia computadorizada para câncer de pulmão

Dois ensaios clínicos randomizados e controlados em grande escala demonstraram que o rastreamento do câncer de pulmão por tomografia computadorizada pode reduzir a mortalidade por esse tipo de câncer. No entanto, a implementação do rastreio do cancro do pulmão será provavelmente limitada, lenta e de qualidade variável, em parte porque as tomografias computadorizadas iniciais não mostram sinais de cancro em nove a cada 10 pessoas. O 4-IN THE LUNG RUN vai comparar se o rastreio a cada dois anos é tão eficaz na prevenção de mortes por câncer de pulmão como os testes anuais nos exames que não apresentam anomalias na primeira vez. O ensaio vai examinar 26 mil pessoas em seis países europeus. Se a implementação do rastreio do câncer do pulmão puder ser otimizada, espera-se que muitas pessoas se beneficiem rapidamente dessa tecnologia.