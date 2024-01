Os 11 ensaios clínicos selecionados terão prováveis e relevantes mudanças na conduta e no entendimento de distintas áreas da medicina. Como os três primeiros foram publicados na coluna anterior, sigamos com os próximos:

4) Terapia de aplicativo para depressão perinatal

Financiado pela Pesquisa e Inovação para a Transformação Global da Saúde do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Cuidados do Reino Unido, uma equipe liderada pela Universidade de Liverpool desenvolveu um aplicativo que permite que um colega (uma mulher da mesma comunidade sem experiência anterior em cuidados de saúde no parto) para realizar uma intervenção baseada em terapia cognitiva para mulheres no segundo ou terceiro trimestre de gravidez que sofrem de depressão grave. Esse ensaio vai comparar o aplicativo com a versão presencial padrão da terapia do Programa Pensar Saudável, ministrada por agentes comunitários de saúde na zona rural do Paquistão. Esperamos que os resultados desse estudo ocupem uma lacuna de tratamento para uma perturbação mental comum mundialmente.

5) Células-tronco para a doença de Parkinson

O ensaio STEM-PD transplantará neurônios dopaminérgicos derivados de células-tronco embrionárias humanas nos cérebros de pacientes de 50 a 75 anos com doença de Parkinson moderada. É a primeira vez que uma terapia com células estaminais embrionárias humanas está sendo testada no Parkinson. Os primeiros pacientes receberam doses em fevereiro de 2023 e espera-se ter resultados preliminares até o final deste ano.

6) Aprendizado de máquina para triagem de pacientes

Identificar quais pacientes no departamento de emergência apresentam alto ou baixo risco logo após a admissão pode ajudar na tomada de decisões sobre o atendimento ao paciente. Vários escores de risco clínico e sistemas de triagem para a estratificação de pacientes foram desenvolvidos, mas muitas vezes apresentam desempenho inferior na prática clínica. Num estudo retrospectivo recente realizado no Centro Médico da Universidade de Maastricht, foi introduzido um novo escore de risco clínico, o RISKINDEX. Foi usado um modelo de IA para prever a mortalidade em 31 dias de pacientes que procuraram tratamento em um pronto-socorro. A ferramenta foi desenvolvida e avaliada em quatro hospitais holandeses, com base em dados de 266.327 pacientes, com 7,1 milhões de resultados laboratoriais disponíveis. O RISKINDEX superou os especialistas em medicina interna, mas não se sabe até que ponto esses modelos de IA têm valor benéfico quando implementados na prática clínica.

7) Imunoterapia para melanoma

No melanoma, a eficácia da imunoterapia utilizando a inibição dos pontos de checagem imunológica de forma neoadjuvante (antes da ressecção do melanoma) versus o padrão atual de terapia adjuvante precisa ser confirmada em um ensaio de fase 3, antes que a terapia neoadjuvante possa ser considerada uma opção padrão para essa população de pacientes.



O ensaio NADINA é um ensaio internacional de fase 3, aberto, randomizado, de dois braços, que inclui 420 pacientes na Austrália, Europa e EUA com melanoma primário cutâneo ou desconhecido em estágio III. O padrão atual para o melanoma ressecável em estágio III é a terapia adjuvante anti-PD-1, que melhora a sobrevida livre de recorrência, mas uma proporção considerável de pacientes tem uma recaída nos anos após a dissecção terapêutica dos linfonodos, e nenhum benefício de sobrevida global foi encontrado até agora. O ensaio NADINA tem como objetivo comparar a eficácia do ipilimumabe neoadjuvante mais nivolumabe com a do nivolumabe adjuvante no melanoma macroscópico em estágio III.