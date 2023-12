A prestigiada revista científica Nature Medicine pediu a 11 destacados e prestigiados pesquisadores que nomeassem seu principal ensaio clínico para 2024, desde uma vacina contra o HIV até ferramentas de inteligência artificial para câncer de pulmão. Os 11 ensaios clínicos selecionados terão um impacto significativo e com prováveis e relevantes mudanças na conduta e no entendimento de distintas áreas da medicina. Veja abaixo:

1) Edição gênica para tratamento da hipercolesterolemia. Escolhido pelo Dr. Amit Khera.

Cerca de uma em cada 300 pessoas nasce com hipercolesterolemia familiar heterozigótica, o que a torna uma das doenças genéticas hereditárias mais comuns. A doença é causada por mutações no gene PCSK9, que codifica uma proteína que decompõe os receptores da lipoproteína de baixa densidade (LDL), um tipo de colesterol. Embora as estatinas possam reduzir o risco de doença cardiovascular nesses pacientes, a maioria não consegue atingir níveis ideais de colesterol LDL em terapia crônica.

O ensaio heart-1 é o primeiro estudo global em humanos de edição de base de DNA in vivo. O VERVE-101 é um medicamento experimental, in vivo, de edição de base, projetado para ser um tratamento de curso único, que inativa a PCSK9 no fígado para diminuir de forma duradoura o colesterol LDL, que causa doenças. Os componentes do VERVE-101 são um mRNA que codifica um editor de base de adenina, e um RNA guia, embalado em uma nanopartícula lipídica e administrado por infusão intravenosa. Os resultados provisórios foram apresentados nas sessões científicas de 2023 da American Heart Association.

2) Inteligência artificial (IA) para diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Escolhido pelo Dr. David Baldwin.

Diagnosticar precocemente o câncer de pulmão salva vidas. Embora quase três quartos dos cancros do pulmão sejam diagnosticados tardiamente, o diagnóstico precoce em qualquer fase permite um tratamento mais eficaz. A radiografia de tórax é geralmente o primeiro exame que sugere câncer de pulmão e, se seguida imediatamente por uma tomografia computadorizada (TC), pode adiantar o diagnóstico.

Um estudo clínico controlado e randomizado em andamento com 150 mil pacientes em seis hospitais do Reino Unido testa se a inteligência artificial (IA) aplicada às radiografias de tórax reduz o tempo para uma tomografia computadorizada e o tempo para o diagnóstico. Foi demonstrado em estudos anteriores que o relato imediato de radiografias de tórax por radiologistas pode fazer uma diferença substancial, reduzindo o tempo até o diagnóstico, de 63 para 32 dias. A esperança dos investigadores é que eles poderão identificar o câncer de pulmão mais cedo e reduzir o tempo de diagnóstico em até 50%.

3) Vacina de células T para HIV. Escolhido pelo Dr. Carey Hwang.

O objetivo do estudo é avaliar a segurança, reatogenicidade e imunogenicidade da VIR-1388, vacina para a prevenção da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Esse estudo multicêntrico de fase 1, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, aloca adultos de 18 a 55 anos com boa saúde e sem HIV que receberão um dos três níveis de dose de VIR-1388 ou placebo.

VIR-1388 é uma vacina vetorial de citomegalovírus (CMV) que induz respostas fortes, únicas e sustentadas de células T que podem potencialmente prevenir a aquisição do HIV. Isto segue-se a um ensaio de prova de conceito do VIR-1111 que demonstrou a sua segurança, embora sem uma forte resposta imunitária.

O ensaio está sendo conduzido pela Rede de Ensaios de Vacinas contra o VIH em 10 locais nos EUA e em dois na África do Sul. Do ponto de vista da saúde pública, ter uma vacina contra o VIH teria obviamente um impacto significativo no combate ao vírus.



* Continua na próxima sexta-feira.