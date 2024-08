Em uma Minas Gerais comandada por um empresário avesso à política, o verdadeiro poder nem sempre está onde os holofotes apontam. Enquanto o governador Romeu Zema (Novo), com sua postura de outsider, desdenha do diálogo político, quem articula nos bastidores é seu vice, Mateus Simões (Novo), que mira assumir o Palácio Tiradentes em 2026.

Manejando os fios do poder, foi o professor que desenhou o tabuleiro de uma parte importante do jogo das eleições municipais. Contudo, ao optar pelo apoio a Mauro Tramonte (Republicanos) em Belo Horizonte, o segundo homem mais poderoso no estado pode ter dificultado suas chances de suceder Zema.

A movimentação de Mateus Simões causou desconforto em setores expressivos do PL, que via no Novo um possível aliado para 2026, tanto para o governo de Minas quanto para a presidência. Considerado instável por alguns, Simões apostou suas fichas na PBH ao indicar Luísa Barreto (Novo) como vice na chapa que busca eleger Mauro Tramonte.

Porém, essa estratégia foi arriscada, pois, para integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Simões perdeu poder de barganha. A percepção é de que, se Tramonte vencer, o verdadeiro comando será do ex-prefeito Alexandre Kalil, que deixou o PSD para apoiar o apresentador de TV e, na condição de quem foi responsável duas vezes pela gestão de BH, pode ser uma das fontes para definição do secretariado.

Ou seja, se Simões acreditava que o Novo teria a prefeitura nas mãos, o acordo saiu pela culatra. Sem o respaldo dos bolsonaristas e agora dividindo o palanque com Kalil, antigo rival de Zema, o vice do governador se encontra em terreno movediço. Na corrida pelo governo, Simões perdeu a chance de liderar uma chapa única da direita e deverá enfrentar pesos pesados como o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), de malas prontas para ingressar no PL, ou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Dentro do partido, não há dúvida de que um dos dois tentará suceder Zema. Fontes indicam que Cleitinho é o preferido. Nikolas seria escalado para obter uma votação ainda mais expressiva e eleger uma bancada numerosa para o partido no Congresso Nacional. Considerado por alguns ainda jovem demais para disputar o governo mineiro, Nikolas pode deixar a busca por um cargo no Executivo para uma eleição futura, mirando algo maior nos próximos anos, como a residência da República.