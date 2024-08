Onde estão Bruno Engler (PL), Duda Salabert (PDT) e Carlos Viana (Podemos)? Enquanto os demais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte se envolviam no primeiro dia de campanha – com caminhadas na Afonso Pena, encontros casuais, como o de Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT), e até um lanche estratégico no Café Palhares –, os três optaram por um perfil mais discreto. Nada de caminhadas, “adesivaços” ou visitas oficiais. Preferiram o conforto das redes sociais e reuniões a portas fechadas com aliados.

Engler, inclusive, usou o primeiro dia oficial para se consolidar como candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No Instagram, posou ao lado do líder bolsonarista em um vídeo gravado anteriormente, quando esteve em Brasília. O mesmo aconteceu com a vice do candidato, a Coronel Claudia (PL), que esteve com o ex-chefe do executivo e postou algumas fotos.

Em vez de sair sob o sol, Engler preferiu o Wi-Fi. Esteve a portas fechadas gravando vídeos para a campanha. Inclusive, no domingo (18/8), vai viajar até a capital do país para gravar o horário eleitoral com o ex-presidente. Durante o final de semana, participará de uma caminhada em Venda Nova e eventos fechados. Em um deles, estará com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).





Outro ponto importante sobre a campanha de Engler é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado seu maior cabo eleitoral, precisa definir uma data para vir a Belo Horizonte. O ex-chefe do Executivo federal já prometeu a visita várias vezes, mas nunca conseguiu encontrar uma data em sua agenda. Interlocutores ligados ao deputado estadual, candidato em BH, garantem que Bolsonaro estará na capital mineira ainda em agosto.

O mesmo grupo discute se seria interessante que ele viesse também no dia 7 de setembro, em uma manifestação convocada por Nikolas Ferreira. No entanto, até o momento, a única data confirmada na agenda do ex-presidente é a manifestação do Dia da Independência na Avenida Paulista.

No caso de Duda, a deputada que foi a vereadora mais bem votada da história da capital também vai utilizar os primeiros dias de campanha para fazer gravações e reuniões fechadas. Além disso, ela diz que quer uma campanha eleitoral sustentável, apostando no que classifica como "lixo zero". A candidata é defensora das pautas sociais e ambientais.

De acordo com Duda, como forma de respeitar o meio ambiente e o dinheiro público, durante a campanha não serão impressos santinhos, panfletos, bandeiras ou adesivos. A divulgação será feita de outras formas, como pelas redes sociais.

Apesar de não ter saído às ruas, assim como Engler e Duda, Carlos Viana participou de um podcast. O senador não deve fazer campanha nas avenidas de BH até que a disputa pela escolha de sua vice seja resolvida. O candidato quer substituir Renata Rosa (Podemos), indicada por Nely Aquino (Podemos) e registrada como vice na chapa, já na próxima semana. No lugar, deve ser colocada Kika da Serra (Podemos). O acordo foi feito após a intervenção do Podemos nacional.

Correção

Ao contrário do que foi informado por esta coluna, não ocorreu o jantar na residência de Evandro Negrão, do Novo, com empresários da construção civil. Essa informação foi negada pelo próprio em contato com o Estado de Minas. O "EM Minas" havia publicado que os empresários foram surpreendidos com a presença de Mauro Tramonte e Luísa Barreto, no evento.





Quem tem medo de Arthur Lira (PP-AL)?

A resposta: muita gente. Em conversa com a coluna, deputados mineiros expressaram dúvidas sobre a votação do projeto de lei complementar (PLP) que trata do refinanciamento das dívidas dos governos estaduais junto à União. Alguns temem que Lira "engavete" a matéria até conseguir um acordo com os líderes dos estados endividados. O texto foi aprovado no Senado na noite de quarta-feira (14/8). No mesmo dia, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia demonstrado incerteza quanto à votação na Câmara. Em discurso à imprensa, pediu que Lira priorizasse o texto e tratasse a proposta com "respeito".



De cara na porta

O candidato petista Rogério Correia (PT), que disputa a Prefeitura de Belo Horizonte, planejava começar ontem a campanha com um ato simbólico no Restaurante Popular da Rodoviária, um marco das gestões petistas na capital. Porém, ao chegar lá, encontrou as portas fechadas. O restaurante só retomará o atendimento na segunda-feira (20/8).



Data simbólica

O martelo foi batido para o lançamento oficial da candidatura de Bruno Engler, marcado para a próxima quinta-feira, 22 de agosto, uma data simbólica por ser o seu número de urna. Nikolas Ferreira já confirmou presença e a equipe de Engler aguarda a confirmação do senador Cleitinho (Republicanos).