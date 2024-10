Enquanto o governo Lula sonha com o grau de investimento, a nota máxima concedida pelas agências de classificação de risco, os indicadores a respeito das contas públicas devolvem o país à realidade. Em agosto, o chamado Governo Central registrou déficit primário de R$ 22,4 bilhões, segundo números divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. As contas incluem os resultados do Tesouro, do Banco Central e do INSS. O resultado veio pior do que o esperado pelo mercado, que projetava déficit entre R$ 19 bilhões e R$ 20 bilhões. Há motivo de sobra para preocupação. No ano, o rombo nos cofres do Governo Central somou R$ 99,9 bilhões. No acumulado de 12 meses, chegou a R$ 227,5 bilhões. Nesse cenário, fica difícil imaginar que o país mereça receber o selo de bom pagador das agências. “O grande fator de desequilíbrio fiscal continua sendo a Previdência Social”, disse o secretário do Tesouro, Rogério Ceron (foto).

Para estrangeiros, economia brasileira vai bem

O gestor de um grande banco que fez uma apresentação para estrangeiros nesta semana diz que existe um descompasso entre o que os investidores do exterior pensam sobre o Brasil e a avaliação dos profissionais que atuam por aqui. “Como não estão contaminados pelas disputas no campo político, os gringos se fixam nos números, e o retrato da economia brasileira é positivo para eles,”, diz ele. “Enquanto nós enxergamos uma série de problemas, eles consideram que a economia brasileira está caminhando bem.”

Agro não enfrenta crise, apesar de pedidos de Recuperação Judicial

Nas últimas semanas, analistas apressados disseram que o agronegócio brasileiro enfrenta uma crise generalizada, expressa principalmente no número de processos de recuperação judicial no setor. Um olhar atento à realidade, contudo, mostra que o cenário não é tão negativo quanto alguns observadores afirmam ser – longe disso. Estima-se que 250 companhias agropecuárias tenham recorrido à RJ desde o ano passado. O número é apenas uma fração dos 450 mil produtores relevantes do mercado brasileiro.

Com novos produtos, consórcios quebram recorde

O mercado de consórcios está em alta Brasil. Com a expansão da modalidade para novas áreas, como serviços e bens de consumo, o segmento passou a atrair mais clientes. De janeiro a agosto de 2024, 2,9 milhões de cotas foram vendidas no sistema brasileiro de consórcios, um crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado, além de ser um recorde para o período. O volume de crédito comercializado chegou a R$ 251 bilhões, ou 22% acima do volume movimentado em igual intervalo de 2023.

Rapidinhas

O conglomerado de luxo francês LVMH, dono de marcas comoLouis Vuitton, Moet Hennessy e TAG Heuer,assinou um contrato para patrocinar a Fórmula 1 pelos próximos 10 anos. O acordo entrará em vigor em 2025 e não teve o seu valor revelado. Para se ter ideia, a LVMH desembolsou 150 milhões de euros para patrocinar a Olimpíada de Paris.

Nas contas da União Nacional da Cana-de-Açúcar (Unica), as vendas externas de etanol deverão recuar, em 2024, 1 bilhão de litros em relação ao ano passado, em razão de fatores que vão desde os impactos climáticos e incêndios que atingiram lavouras em diversos pontos do país. Para especialistas, contudo, as perspectivas de médio prazo são otimistas.

As bicicletas elétricas estão se tornando cada vez mais comuns nas ruas brasileiras. De acordo com um levantamento realizado pelo marketplace de itens usados OLX, as vendas de bikes movidas a eletricidade cresceram 12% de janeiro a julho de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

Maior fabricante de artigos esportivos do mundo, a americana Nike enfrenta dificuldades. No trimestre encerrado em agosto, as receitas da empresa caíram 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, a empresa tem enfrentado uma concorrência que tem demonstrado maior capacidade para inovar.

10 mil

passagens aéreas foram compradas por aposentados, nos últimos 50 dias, pelo

programa federal Voa Brasil, que oferece descontos nos bilhetes para alguns grupos específicos. O número é modesto diante das expectativas do governo

“Fui o culpado por querer estimular demais o meu time. Combinei bônus desproporcionais, e isso nos atrapalhou bastante. Quando tem muito bônus em jogo, o risco é acontecer como a gente viu no caso da Americanas”



Eike Batista

Sobre a ruína do império X, fundado por ele