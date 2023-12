Depois de quatro décadas de discussões, o Brasil conseguiu, enfim, atualizar o seu ultrapassado sistema tributário. Aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a reforma tributária segue agora para promulgação, passando na sequência a integrar a Constituição. É inegável que o texto tem defeitos – como o número elevado de exceções que privilegiam alguns setores –, mas, de maneira geral, a avaliação é positiva. “A reforma representa uma grande conquista para todo o país”, disse Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o texto beneficia a população mais vulnerável, o que a torna mais “eficiente”. Presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney afirmou, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que as novas regras deverão gerar ganhos na economia comparáveis aos do Plano Real.

Ações do Nubank disparam no ano, mas estão abaixo do IPO

Muitos investidores comemoram a alta das ações do banco digital Nubank em 2023. De fato, a cotação dos papéis disparou mais de 100%, um desempenho de encher os olhos. Contudo, os que compraram a ação há dois anos, na ocasião do IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York, estão no prejuízo. O episódio deixa uma lição: é arriscado demais comprar ações de empresas que acabaram de estrear no mercado de capitais e que não possuem histórico para ser avaliado.

Por que é preciso fugir de visões ideológicas na hora de investir

A não ser que surjam surpresas, o Ibovespa deverá encerrar 2023 com alta em torno de 20%. No início do ano, quando o governo trocou de mãos, analistas do mercado financeiro disseram ser preciso fugir da bolsa, porque a nova administração provocaria destruição de valor sem precedentes. A despeito dos fatores que levaram à alta do índice, como melhoras no ambiente externo, o investidor precisa ter em mente que jamais deve levar em conta visões ideológicas para fins de investimentos.

Vendas de computadores tombam em 2023

Depois do boom do mercado de computadores durante a pandemia, o setor fraquejou em 2023. No terceiro trimestre do ano, os negócios somaram R$ 6,8 bilhões, o que representou uma queda de 20% na comparação com o mesmo período de 2023. As vendas de desktops tombaram surpreendentes 38%. Para os notebooks, o declínio foi de 11%, conforme dados apurados pelo instituto IDC Brasil. Uma das explicações para as quedas está no fato de os governos não terem realizado licitações para a compra dos equipamentos.



Rapidinhas

A companhia aérea Azul finalizou a compra de sete aeronaves Airbus330neo, com capacidade para 290 passageiros, que serão destinadas para rotas internacionais. Somados, os modelos estão avaliados em cerca de US$ 1,5 bilhão. Atualmente, 12 aviões operam rotas para o exterior – alguns deles serão substituídos pelas novas aquisições.

A retomada do turismo impulsionou os resultados da Azul. A empresa deverá encerrar 2023 com 30 milhões de passageiros transportados ­– o triplo de uma década atrás – para 160 destinos. Em 2024, a meta é que o número suba para 35 milhões, impulsionado principalmente pelos destinos internacionais.

Nos últimos anos, as mulheres avançaram no mercado de trabalho, mas algumas áreas corporativas resistem à presença feminina. Um levantamento feito pela consultoria Mercer constatou que elas ocupam apenas 30% dos cargos digitais e de tecnologia no Brasil. Outro segmento em que a disparidade de gênero é gritante é o financeiro.

O ciclo de juros altos revigorou a renda fixa no Brasil. De janeiro a setembro, segundo estudo da B3, os aportes nessa classe de ativos totalizaram R$ 2,03 trilhões, ou 31% a mais do que no encerramento do terceiro trimestre de 2022. Por sua vez, o volume sob custódia na renda variável subiu apenas 3% em relação ao ano passado.



“Vamos ficar piores do que antes por alguns meses”

Luis Caputo, Novo ministro da Economia da Argentina

39%

dos inadimplentes acreditam que conseguirão quitar suas dívidas. Há um ano, o índice estava em 22%, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva