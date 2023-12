O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu ofício com um pedido para que revogue a medida que, desde agosto, concede isenção de impostos federais aos sites estrangeiros de e-commerce nas mercadorias importadas de até US$ 50. Assinaram o documento cinco frentes parlamentares (Empreendedorismo, Comércio e Serviços, Desenvolvimento da Indústria Têxtil e Confecção, Indústria de Máquinas e Equipamentos e Defesa dos Coureiros) que integram, junto com as associações da indústria, varejo e de trabalhadores, a recém-lançada Coalizão Força Têxtil Brasil. Os setores de indústria e varejo têxteis e de calçados estão entre os os mais atingidos pela isenção de tributos aos sites estrangeiros. No ofício enviado a Haddad, as frentes parlamentares afirmam que 1,7 milhão de empregos estão ameaçados pela isenção. No ranking dos maiores empregadores brasileiros, os setores têxteis e de calçados aparecem em segundo lugar.

Bolsa quebra recorde. Em dólar, contudo, marca ainda não foi superada

Os investidores do mercado de ações comemoraram ontem o recorde do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, que atingiu o seu maior patamar histórico, aos 130,8 mil pontos. A depender da métrica utilizada, porém, as melhores marcas de todos os tempos ainda não foram batidas. Em dólar, o topo do índice foi alcançado em maio de 2008 – por essa comparação, o indicador ainda precisaria avançar 40% para estabelecer um novo recorde. Em 2008, assim como agora, Lula era o presidente.

Mercado de luxo cresce sem parar no Brasil

Se existe um mercado que não decepciona, é o de luxo. Um estudo feito pela consultoria Bain & Company estima que o setor quase dobrará de tamanho no Brasil até 2030, para um faturamento de R$ 133 bilhões – em 2022, suas receitas somaram R$ 74 bilhões. Embora a parcela da população que se enquadra na alta renda seja inferior a 1%, seu poder aquisitivo soma R$ 3,5 trilhões, o que explica em boa medida a pujança do segmento. No mercado de luxo, os itens mais vendidos são roupas e acessórios.

Projeto social da Fundação Dom Cabral avança na formação de jovens

A escola de negócios Fundação Dom Cabral fechará 2023 com uma importante marca na área social. Seu programa Raízes, que oferece formação gratuita para jovens entre 15 e 17 anos com perfil empreendedor, atendeu 600 pessoas neste ano – trata-se de um crescimento de 608% em relação a 2022. De forma geral, o Raízes é voltado para estudantes da rede pública, jovens aprend izes indicados por empresas parceiras ou que morem em regiões de vulnerabilidade social de qualquer lugar do país.

18%

foi quanto cresceu o financiamento de veículos no Brasil de janeiro a novembro versus igual período do ano passado, segundo levantamento da B3

“O desenho final da reforma tributária, do ponto de vista da eficiência produtiva da economia, me parece muito bom, e vai gerar um ganho grande de produtividade nas próximas duas décadas. É a reforma mais estruturante que fizemos desde o Plano Real”

Samuel Pessôa

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) e chefe de pesquisa econômica do Julius Baer Family Office

Rapidinhas