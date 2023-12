Banco Central decide hoje qual será a taxa básica de juros até a próximo reunião do Copom no ano que vem









CRÉDITO: Leonardo Sá/Agencia Senado 10/2/21

O ótimo resultado da inflação oficial do Brasil, que cresceu em novembro 0,28%, abaixo das expectativas do mercado, coloca pressão para que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central acelere o corte dos juros. “Qualquer outra postura será mera teimosia”, escreveu no Twitter o economista Tony Volpon, ex-diretor do BC e fundador do Instituto Makros. Na reunião de hoje do Copom, de acordo com avaliação da maioria dos economistas, dificilmente haverá mudança de rumo – a previsão é de que a Selic mais uma vez seja reduzida em 0,5 percentual. Com isso, a taxa iria de 12,25% para 11,75% ao ano. Para Volpon, a autoridade monetária precisa levar em consideração que a inflação do país provavelmente fechará 2023 dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Se isso ocorrer, será a primeira vez desde 2020. Portanto, faz todo o sentido discutir já cortes maiores da Selic.

Com reforma tributária, tempo gasto com burocracia será reduzido em 42%

Saiu o mais completo estudo sobre o impacto da reforma tributária na redução da burocracia brasileira. Como se previa, ele não será pequeno. Com a simplificação do sistema, o tempo gasto pelas empresas para cumprir as normas tributárias será reduzido em 42%. As cifras também não são nada desprezíveis: as novas regras levarão as empresas a economizar R$ 28,1 bilhões por ano. O estudo foi realizado pelo Movimento Brasil Competitivo a partir de números das consultorias Endeavor e E&Y.

Grupo hoteleiro Amarante prevê investir R$ 1,6 bi no Brasil

A retomada do turismo animou o grupo hoteleiro Amarante, um dos maiores do Nordeste, a desengavetar um plano de expansão estimado em R$ 1,6 bilhão. O projeto prevê a construção, até 2030, de um resort de luxo em Porto das Pedras (AL) e um hotel de grande porte na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Donos dos resorts Maragogi e Japaratinga, entre outros, o grupo Amarante deverá encerrar 2023 com faturamento de R$ 450 milhões, o que representará um acréscimo de 17% em relação a 2022.

Vendas de carros usados decepcionam em 2023

Tudo indica que o mercado de carros usados fechará 2023 com desempenho modesto. Pelas contas da Fenabrave, a associação dos concessionários, de janeiro a novembro foram vendidos 13 milhões de veículos de segunda mão no país, uma alta de 4,4% em relação ao mesmo período de 2022. Para efeito de comparação, os automóveis novos tiveram até agora performance melhor, com aumento de 10,7% das vendas. Nesse caso, o número deve ser atribuído ao programa de desconto de impostos do governo federal.

35%

foi quanto subiram os preços das passagens aéreas em 2023 até novembro, segundo o IBGE. As empresas atribuem a disparada, muito acima da inflação, ao querosene de aviação

“Existe, sim, a possibilidade de a inteligência artificial se tornar consciente”

Marcus du Sautoy,

um dos mais celebrados matemáticos do mundo e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra

Rapidinhas