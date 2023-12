O comunicado oficial do BC significou uma decepção para os que esperavam indícios de aumento do ritmo de corte de juros



Nenhuma surpresa e uma decepção. Foi assim que o mercado financeiro recebeu a nova decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que repetiu, como esperado, o corte 0,50 da Selic. A taxa básica de juros vai agora para 11,75% ao ano – trata-se do menor patamar desde março de 2022. O comunicado oficial do colegiado, por sua vez, significou uma decepção para os que esperavam indícios de aumento do ritmo de corte de juros. “O Comitê antevê redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avalia que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.” Sem o economês, significa o seguinte: apesar da queda da inflação, o BC deverá manter a toada de cortes. De todo modo, o texto reconhece melhoras no cenário externo e nos índices oficiais de inflação. “Foi um comunicado mais leve do que o anterior e mais duro do que o mercado esperava”, diz Caio Megale, economista-chefe da XP.

Custo do frete para transporte de grãos deverá aumentar

Os produtores brasileiros de grãos terão uma dor de cabeça pela frente: o aumento do preço do frete. Segundo levantamento feito pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo, a tendência é que os valores subam 15% na próxima safra em comparação com a anterior. A culpa é do El Niño. Com o atraso das chuvas, os produtores do Mato Grosso e Goiás tiveram de adiar o plantio, o que atrasará a colheita e, por consequência, afetará o esquema de transporte.

Lojas Renner ingressa mais uma vez em índice de sustentabilidade

Pelo terceiro ano consecutivo, a Lojas Renner é a varejista de moda melhor posicionada no Dow Jones Sustainability Index, referência entre os índices de sustentabilidade corporativa – a pontuação da companhia, única representante do varejo brasileiro no índice, subiu de 76 em 2022 para 79 em 2023. Entre outras iniciativas adotados pela Renner, destaca-se o uso de inteligência de dados para reduzir as emissões de CO2 na cadeia de fornecimento, além de projetos de proteção da biodiversidade.

Tesla anuncia recall de 2 milhões de carros

Elon Musk teve um ano para esquecer. Após o Twitter, rebatizado de X, perder usuários e um foguete da SpaceX explodir após o lançamento, agora foi a vez da Tesla, outra de suas empresas, enfrentar dificuldades. A montadora anunciou ontem o recall de 2 milhões de carros por falhas no piloto automático que podem levar a acidentes. De fato, a Tesla não guardará boas recordações de 2023 – sua principal rival no segmento de carros elétricos, a chinesa BYD, conquistou espaço relevante no mercado.

“A lua de mel que todo presidente tem ao assumir o cargo vai durar dias para Milei, e não semanas ou meses, como em outros países”

Fabio Giambiagi

Pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre)

2,4%

é quanto o Pib brasileiro vai crescer em 2024, segundo o Instituto de Finanças Internacionais (IFF, na sigla em inglês). O número está acima da previsão do FMI e da pesquisa Focus, do Banco Central, que projetam alta de 1,5% no ano que vem

