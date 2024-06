Relacionamentos são fundamentais em nossas vidas, mas isso não significa que são fáceis de manter. Por isso, é importante entender as diferenças entre relação saudável e tóxica, afinal ambas podem influenciar as outras áreas de nossa vida.



Relacionamento saudável é aquele que desperta em mim o que eu tenho de melhor.



Às vezes, ficamos preocupados com o que sentimos pela pessoa, mas esquecemos de observar o que aquela pessoa nos faz sentir. Como eu me sinto com o meu parceiro(a)? Feliz? Amado? Aceito? Reconhecido? Alegre? Seguro? Tranquilo? Respeitado? Acolhido? O que essa pessoa me faz sentir? Não apenas por ela, mas por mim mesma?



O relacionamento saudável não dói, ele flui, ele é leve. Você não precisa fazer força. Não quer dizer que não há conflitos, mas que há uma intenção em estar juntos e resolver os problemas.



Para construir um relacionamento sólido, amoroso e duradouro, é essencial manter uma comunicação aberta e honesta, respeitar as opiniões, valores e limites do parceiro, e construir confiança através da honestidade e transparência. Além disso, oferecer apoio emocional, compartilhar responsabilidades de forma equilibrada, respeitar o espaço pessoal, resolver conflitos de maneira construtiva, demonstrar carinho e manter a intimidade são fundamentais. Também é importante ter objetivos e valores compartilhados e incentivar o crescimento pessoal e conjunto.



No contraponto temos as relações tóxicas e abusivas.



Relacionamento tóxico é aquele em que você se sente constantemente criticado, controlado, isolado, vigiado, acusado injustamente e intimidado pelo seu parceiro. Ele faz você se sentir inadequado ou sem valor. É quando seu parceiro controla suas ações, decisões e comportamentos, manipulando-o emocionalmente para que você se sinta culpado pelos problemas na relação. Ele afasta você de amigos e familiares, monitora sua comunicação, limita sua liberdade e faz acusações constantes de infidelidade, usando ameaças para manter o controle, deixando você com medo de suas reações. Em oposição ao relacionamento saudável, o tóxico é pesado, dói e não flui.



Porém, não há uma regra que defina ao certo o que é um bom relacionamento, isso porque cada pessoa carrega consigo valores diferentes que serão determinantes na dinâmica de seu relacionamento.



Um dos grandes aspectos que garantem uma relação sadia não está ligado, diretamente, ao casal. Na verdade, ele tem a ver com o autoconhecimento. Ter plena consciência de quem você é e reconhecer suas virtudes, fragilidades e sentimentos é importante para conseguir se relacionar com outra pessoa.



Além disso, é necessário respeitar as individualidades e reconhecer o outro pelo que ele é e não pelo que desejamos que ele seja. Encontrar liberdade para ser verdadeiro dentro de um envolvimento amoroso é essencial.



Ouvir e ser ouvido também são indispensáveis, afinal, será através do diálogo que todos os sentimentos serão esclarecidos e o parceiro entenderá o que o outro pensa para conseguir se colocar em seu lugar e sentir empatia.



Por isso antes de nos relacionarmos com o outro é necessário nos relacionarmos bem conosco mesmo. Quando fico na metade atrás da outra metade não há como crescer, fico procurando alguém para me completar, resolver meus problemas, minha insegurança, minha baixa autoestima, fico em busca de validação o tempo todo.



É necessário me conhecer e validar primeiro. Quando dois inteiros se encontram é possível que a união aconteça para criar algo maior e gerar frutos. Os frutos saudáveis podem ser vários, desde filhos até realização de um projeto, como criar uma empresa ou construir algo juntos, por exemplo.



Nossas relações não nascem prontas, são construídas no dia a dia. É importante lembrar que estamos em constante mudança, ao invés de buscar um modelo idealizado de relacionamento, convido você a construir um relacionamento autêntico, moldado por sua essência, valores e sonhos - aquele que irá lhe inspirar a ser a melhor versão de si mesmo, ao lado de alguém que lhe apoie, lhe respeite e lhe impulsione a alcançar voos cada vez mais altos.