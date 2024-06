Constantemente, escuto dos clientes que o objetivo de vida é ser feliz. E para isso vou me prender ao conceito de felicidade e convidar vocês, leitores, para algumas reflexões. O que significa felicidade para você? É um estado de contentamento permanente? Ou momentos de alegria e satisfação? Quais são os fatores que influenciam a sua felicidade? São fatores internos, como pensamentos, emoções, crenças, personalidade e valores? Ou externos, como relacionamentos, saúde, trabalho, renda, cultura, contexto histórico e social?



A felicidade não é um estado permanente, é um estado subjetivo que varia de pessoa para pessoa e ao longo do tempo. Ela pode ser definida como um sentimento de bem-estar, contentamento, satisfação e realização, caracterizado por emoções positivas como alegria, amor, gratidão e paz interior.



O que você pode fazer para aumentar a sua felicidade?



Para a psicologia positiva, existem hábitos e práticas que podem nos ajudar a alcançar esse objetivo, como:



• Praticar a gratidão pelas coisas boas da vida, grandes e pequenas.



• Cultivar uma visão positiva do futuro e acreditar em suas possibilidades.



• Praticar a atenção plena para estar mais presente no momento presente.



• Investir em relacionamentos saudáveis, fortalecendo os vínculos com familiares, amigos e parceiros.



• Praticar atos de gentileza com os outros.



• Perdoar a si mesmo e aos outros.



• Saborear as experiências positivas da vida.



• Tratar-se com gentileza e compreensão, especialmente em momentos difíceis.



Ser feliz é o maior projeto de cada pessoa!



A felicidade não se resume a uma fórmula mágica ou a um destino pré-determinado. Ela é um projeto de vida que exige esforço, dedicação e autoconhecimento. Ser feliz dá trabalho!



Ao longo da nossa vida tomamos variados tipos de decisões, todas elas fundamentais (conscientes e inconscientes), mas em todas temos de ter em conta a nossa felicidade.



O nosso projeto de vida consiste naquilo que somos e seremos no futuro, mas principalmente as nossas escolhas, que serão concretizadas na construção diária de nosso projeto de vida.



Ser feliz é todo dia. Não dá para esperar ganhar na loteria, encontrar o amor dos sonhos, o emprego tão desejado, concluir a graduação, ter filhos etc. É uma lista enorme de “se” e “quando” que nos distanciam cada vez mais da real felicidade: A felicidade diária.



Nós não podemos caminhar sem rumo. Cada um de nós necessita, para viver bem, e alcançar a tão desejada felicidade, saber de onde vem, como está e para onde vai.



O caminho do autoconhecimento é essencial em todas as etapas da nossa vida, eu preciso me conhecer a fundo (personalidade, como reajo a determinadas emoções, ter domínio de mim), da mesma forma, é necessário compreender o que faço neste momento, onde estou, onde me insiro, o que necessito modificar em mim, na minha vida, reconhecer as minhas conquistas e qual o meu propósito de vida, o que me proponho alcançar, os meus sonhos, metas e desejos.



A verdade é que haverá momentos em que conseguiremos desenvolver hábitos relacionados à felicidade e nos sentir positivos. Mas haverá ocasiões em que a vida passa uma rasteira na gente, e nossa felicidade é afetada. Nestes momentos é importante ter a clareza de qual é a base da minha felicidade . Caso contrário estaremos presos nos momentos raros de prazer e alegria, nos afastando do conceito maior da vida, na compreensão de nosso verdadeiro propósito.



Como diz Thich Nhat Hanh: “Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho”.



Comece hoje mesmo, dê o primeiro passo. Você tem o poder de construir a própria felicidade. A partir de suas ações, pensamentos e escolhas, você pode criar uma vida mais plena e significativa. Seja feliz!