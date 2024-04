Será a partir do autoconhecimento que tornaremos possível ressignificar o passado, reconstruir o presente e nos salvar no futuro de repetições

A maturidade não é um presente da idade, mas sim uma escolha consciente que exige iniciativa e esforço. Não basta esperar passivamente que o tempo nos torne mais maduros, como se fôssemos frutas no pé. Quantos adultos infantilizados e jovens maduros você conhece? A prova está aí: a maturidade é uma construção individual, não um processo automático.

Chega de lamentar o que não teve e tentar justificar falhas e más escolhas. A responsabilidade é sua! Você pode escolher aceitar o que lhe foi dado até aqui e assumir a responsabilidade por sua vida, buscando seus objetivos e construindo o futuro que deseja. Ou pode se vitimizar, preso em traumas do passado, perpetuando um ciclo de sofrimento. A escolha é sua.

Lembre-se das palavras de Charles Swindoll: "A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso". E você? Como quer reagir?

Para reagirmos temos que nos conhecer para podermos fazer as escolhas corretas que nos levarão a construir a vida que queremos viver. Nossa vida é feita das escolhas que fazemos diariamente.

O estudo de Sheena Iyengar sugere que as pessoas tomam cerca de 35.000 escolhas por dia. Portanto é fundamental o autoconhecimento para fazermos as escolhas corretas.

Mas esse processo não acontece da noite para o dia, é um processo contínuo, iniciando-se diariamente com o propósito de entender nossos sentimentos, pensamentos e padrões de comportamento. Nesse caminho, enfrentamos nossos medos e limitações, buscando superar-nos a cada dia.

O primeiro passo do autoconhecimento é a autoaceitação, e aqui é preciso atenção. Segundo Carl Rogers, o paradoxo fundamental da autoaceitação reside na aceitação incondicional de si mesmo, englobando tanto qualidades quanto defeitos. Essa atitude, por um lado, pode ser vista como impedimento para o crescimento e a mudança, pois a acomodação com as falhas pode gerar estagnação. Por outro lado, a busca incessante por mudança, sem a devida aceitação, pode levar ao autojulgamento constante e à crítica interna, prejudicando a autoestima e o bem-estar.

Para superarmos esse dilema e conseguirmos avançar, é necessário aceitar-se incondicionalmente, sem julgamentos, mas mantendo-se aberto às mudanças e ao crescimento. Sim, somos nossos maiores inimigos e ao mesmo tempo nossos maiores amigos. É preciso escolher qual companhia você quer ser para você.

Autoconhecimento significa desarmar as armadilhas que criamos para nós mesmos, dia após dia, na busca pelo sucesso, pela sensação de merecimento e pela compreensão dos ciclos repetitivos em nossas vidas. É entender que nada acontece por acaso, que cada situação, mensagem, palavra, encontro ou lembrança carrega uma mensagem valiosa sobre quem somos e o que precisamos aprender.

Será a partir do autoconhecimento que tornaremos possível ressignificar o passado, reconstruir o presente e nos salvar no futuro de repetições que nos esgotam, drenam a nossa energia e nos distanciam de nossa verdadeira essência.

A maturidade não é um destino, mas sim a escolha de um caminho de autodescoberta e transformação. Embarque nessa jornada e construa a vida que você sempre sonhou!