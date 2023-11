Ao agradecer, a graça desce. Ao reclamar, clamamos que o que nos incomoda aconteça novamente.

Para ilustrar essa reflexão, convido você a lembrar da hiena Hardy, companheira do Leão Lippy, do clássico desenho de Hanna-Barbera, onde temos o Leão Lippy, a expressão do otimismo, e a Hiena Hardy, que tornou famoso o bordão “Oh céus, oh vida, oh azar... isso não vai dar certo”. Hardy, que em inglês significa pesado, é um personagem nervoso, angustiado, mal-humorado, melancólico e pessimista.

O poder da palavra é uma força sutil, mas impactante, que pode moldar nossa perspectiva e influenciar a qualidade de nossas experiências diárias. Comparar os efeitos de agradecer e reclamar destaca como essas escolhas podem orientar nossas emoções e, por extensão, nossa visão de mundo.

Ao expressar gratidão, abrimos espaço para a apreciação e aceitação em nossas vidas. Ao Agradecer não apenas reconhecemos as bênçãos e momentos positivos, mas também criamos uma atmosfera propícia para atrair mais coisas boas. A gratidão é como um ímã para energias positivas, aumentando nossa resiliência diante das adversidades.

Quando agradecemos, estamos, de certa forma, convidando a graça para entrar em nossas vidas. A gratidão é um catalisador de bem-estar emocional, fortalecendo nossos laços sociais e promovendo uma mentalidade mais otimista. Cada palavra de agradecimento é uma afirmação positiva que cria ressonância não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas daqueles que recebem nossa gratidão e dos que estão ao nosso redor.

Por outro lado, existem pessoas que dedicam a maior parte do tempo de suas vidas em ser pessimistas, em reclamar! Se chove, reclamam; se faz sol, reclamam; se ninguém liga, reclamam; se ligam, reclamam também. Utilizam-se desta atitude até como pretexto para puxar assunto em uma fila de supermercado reclamando com quem está por perto que o caixa está lento, que a fila não anda, e por aí vai.

A reclamação tem o poder de perpetuar o ciclo do que nos incomoda. Ao reclamar, focalizamos nossa atenção no negativo, dando energia para aquilo que não desejamos. A reclamação pode criar um ambiente emocional tóxico, onde o foco nos problemas encobre as possíveis soluções. Além disso, ao reclamar constantemente, podemos sem perceber atrair mais situações desfavoráveis, alimentando um ciclo de insatisfação.

Clamar por aquilo que nos incomoda por meio da reclamação é como plantar sementes de descontentamento. Cada reclamação é uma mensagem ao universo, reforçando o que não queremos em vez de direcionar nossa atenção para o que desejamos cultivar em nossas vidas.

Em última análise, a escolha entre agradecer e reclamar é um reflexo da nossa perspectiva e atitude em relação à vida.

Cultivar a gratidão é um convite para a abundância, enquanto a reclamação muitas vezes perpetua um ciclo de escassez emocional.

Portanto, cada palavra que escolhemos proferir não é apenas uma expressão momentânea, mas uma semente que plantamos no jardim da nossa realidade cotidiana. Optar por agradecer é regar as flores do positivismo, enquanto reclamar é nutrir as ervas daninhas do descontentamento.

A escolha é nossa, e com ela, moldamos não apenas nossas palavras, mas também nosso próprio destino.