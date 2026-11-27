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Uma corrente de vento solar vinda de um buraco coronal no Sol deve atingir a Terra neste fim de semana. O fenômeno pode provocar uma tempestade geomagnética no planeta, segundo dados do Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

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A agência prevê um evento de nível G1, a categoria mais baixa em uma escala de cinco níveis. A atividade deve se concentrar no final de 26 de novembro e nas primeiras horas do dia 27.

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Pelos horários de Portugal continental, os períodos de maior intensidade acontecem entre as 21h00 e a meia-noite de quinta-feira e das 03h00 às 06h00 de sexta-feira.

Como o fenômeno se forma no Sol

A origem da tempestade reside na coroa solar, a atmosfera exterior do astro. Nessa região, o campo magnético permite que partículas carregadas escapem ao espaço em velocidades elevadas, formando o vento solar.

Essas áreas são mais frias, menos densas e visíveis como manchas escuras nas imagens solares. O fluxo difere das tempestades provocadas por ejeções de massa coronal, que lançam partículas quentes e altamente energéticas. A colisão com o campo magnético da Terra desencadeia as perturbações.

Impactos nos sistemas e observação de auroras

O nível G1 é considerado ligeiro e dispensa alertas de risco direto para a população. A escala utilizada pela NOAA classifica essas ocorrências entre G1 (menor) e G5 (extrema).

O evento atual pode gerar oscilações na distribuição de eletricidade e falhas pontuais em satélites: aparelhos de comunicação e navegação espacial podem registrar pequenas interferências, sem consequências significativas para os utilizadores.

A interação do vento solar com gases da atmosfera liberta energia sob a forma de luz colorida perto dos polos, criando as auroras boreais. A visualização favorece regiões de latitudes mais elevadas, sobretudo no norte da Europa.

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Em Portugal, a probabilidade de observar as luzes permanece baixa diante da intensidade prevista. As projeções podem sofrer alterações com novas medições, acompanhadas pelo mapa do modelo OVATION da NOAA, que calcula intensidade e localização com antecedência de 30 a 90 minutos.