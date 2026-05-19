O que é a aurora austral e por que ela esteve mais forte entre 2024 e 2025

A aurora austral, um espetáculo de luzes que dançam no céu do hemisfério sul, apareceu com uma intensidade incomum entre 2024 e 2025. O fenômeno, que normalmente fica restrito a regiões polares, foi observado com mais frequência e brilho em locais como a Tasmânia, na Austrália, e até no sul da América do Sul. O motivo esteve diretamente ligado ao Sol, que passou pelo pico de seu ciclo de atividade nesse período.

Esse balé de cores no céu é o resultado de uma interação cósmica. O Sol libera um fluxo constante de partículas carregadas, conhecido como vento solar. Ao se aproximarem da Terra, essas partículas são desviadas e canalizadas pelo campo magnético do planeta em direção aos polos sul e norte.

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Quando essa energia solar colide com os gases presentes na alta atmosfera, como oxigênio e nitrogênio, ocorre a liberação de energia em forma de luz. É essa reação que cria as cortinas luminosas que vemos no céu, conhecidas como aurora austral no sul e boreal no norte.

Por que o fenômeno esteve mais forte?

A atividade solar não é constante. Ela segue um ciclo de aproximadamente 11 anos, com períodos de calmaria e de alta intensidade. O Sol passou recentemente pelo chamado “máximo solar”, uma fase de atividade intensa que ocorreu entre o final de 2024 e meados de 2025.

Nesse período, o Sol emitiu mais erupções e tempestades solares, lançando uma quantidade muito maior de partículas energizadas no espaço. Essa intensificação do vento solar sobrecarregou o campo magnético da Terra, resultando em auroras mais brilhantes, duradouras e visíveis em latitudes mais distantes dos polos.

As diferentes cores da aurora dependem do tipo de gás e da altitude da colisão. O verde, tom mais comum, é gerado por moléculas de oxigênio em altitudes mais baixas. Já os tons de vermelho, mais raros, surgem do contato com oxigênio em altitudes muito elevadas. O nitrogênio, por sua vez, pode produzir luzes azuis ou roxas.

Embora o pico solar já tenha passado, a atividade do Sol permanece elevada, e por isso o fenômeno deve continuar se manifestando com frequência, tornando destinos como a Tasmânia pontos privilegiados para observar um dos mais belos eventos da natureza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.