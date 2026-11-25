Experimento de 2017 registrou lagartas perfurando polietileno em 40 minutos e abriu investigações sobre sua capacidade de degradar plástico
Cientistas descobrem que larvas conseguem devorar sacolas em apenas 40 minutos; enzimas da espécie abrem caminho para uma reciclagem inovadora
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Em 2017, pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha revelaram que a larva da traça-da-cera consome polietileno. Um estudo publicado na revista "Current Biology" mostrou que o inseto perfura sacolas plásticas e quebra moléculas desse material resistente em tempo recorde.
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O achado ocorreu quando Federica Bertocchini, bióloga da instituição espanhola e apicultora amadora, limpava colmeias infestadas pela lagarta Galleria mellonella. Esse inseto costuma atacar a cera produzida pelas abelhas. Ao guardar as larvas em uma sacola plástica, a pesquisadora notou que o saco continha furos minutos depois, permitindo a fuga dos animais.
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Testes em laboratório confirmaram a observação inicial: cem lagartas colocadas sobre uma embalagem plástica de supermercado abriram furos em apenas 40 minutos. Ao longo de 12 horas, o grupo consumiu cerca de 92 miligramas do composto. A capacidade superou com folga uma bactéria identificada no ano anterior, que degradava apenas 0,13 miligrama diário.
Degradação acelerada e ação química
A digestão das larvas gera etilenoglicol, o que prova a alteração molecular do plástico. Esse avanço ganha relevância pelo volume de lixo gerado: o polietileno representa 40% dos plásticos na Europa e tem produção global de 80 milhões de toneladas anuais. Cada pedaço descartado leva de 100 a 400 anos para se decompor na natureza.
Até então, alternativas biológicas conhecidas, como bactérias e fungos, operavam com extrema lentidão diante da poluição acumulada em aterros, incinerações e oceanos. Os cientistas verificaram que a lagarta não atua somente triturando o material: o organismo do animal rompe as longas cadeias poliméricas.
Uma pasta feita de lagartas trituradas e espalhada sobre uma película plástica também provocou a degradação, sinalizando a presença de uma substância ativa. A cera de abelha consumida por essa espécie possui ligações químicas de carbono semelhantes às encontradas no polietileno.
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Cinco anos após a primeira pesquisa, a equipe científica isolou na saliva das larvas duas enzimas: as moléculas Demetra e Ceres. Da família das fenol-oxidases, essas substâncias oxidam o polietileno em temperatura ambiente. Como criar insetos em escala suficiente para processar montanhas de detritos é inviável, químicos trabalham para sintetizar essas enzimas em laboratório e viabilizar a reciclagem sem depender dos animais.