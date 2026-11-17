Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A campanha de arrecadação de tampinhas plásticas coordenada por Angelina Savella segue ativa há alguns anos. A iniciativa, que teve início na Itália, parte do princípio de que um gesto simples e aparentemente insignificante pode se transformar em algo grande. No último dia 11 de novembro, o projeto entregou 675 quilos de material reciclável para uma fábrica especializada.

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O valor obtido com a reciclagem financia projetos em diferentes instituições educacionais e de acolhimento. Os recursos atendem os seguintes locais:

escola primária de Priola;

escola primária de Garessio;

escola infantil “Campioni Polti”;

escola infantil de Nucetto;

Casa de Repouso “Opera Pia Garelli”, em Garessio;

Casa de Repouso “Renzo Merlino”, em Ormea.

A quantia viabiliza a compra de material didático e jogos de tabuleiro considerados muito úteis para os atendidos. A ação também procura prestar apoio a pessoas em situações de necessidade particular.

Ponto de coleta e conscientização

A mobilização conta com a colaboração de quem disponibiliza pontos de entrega ou doa pequenas quantidades. Muitas pessoas entregam poucas unidades quase pedindo desculpas, mas a organização destaca que cada tampa faz a diferença. Um dos recipientes fica no pátio do supermercado Conad de Ceva, localizado na província de Cuneo, em Piemonte. Ele foi instalado junto ao ecocompactador com a gentileza dos funcionários.

A organização fez um registro de crítica diante do uso indevido desse coletor como lixeira. Os responsáveis relatam tristeza com o fato, pontuando que dedicam tempo e carinho voluntários, além de lembrarem que a civilidade se mede pelas ações voltadas ao próximo.

Rede de apoio e mobilização

O transporte da carga até a recicladora ocorre sem custos, realizado anualmente por um amigo que empresta um furgão de graça.

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Entre as participações mais ativas está a de Alma, de 96 anos, moradora da Casa de Repouso de Ormea. Com determinação, a idosa mobiliza as pessoas próximas a juntarem tampinhas porque “se faz o bem”. A coordenação do projeto pede a quem já participa que convide outras pessoas para ajudar na arrecadação.