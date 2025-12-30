Vai festejar? Funcionários da limpeza ensinam descarte correto de garrafas

Com a chegada das festas, o consumo de bebidas aumenta e, junto com ele, o descarte de garrafas de vidro. Para evitar acidentes e proteger quem trabalha diariamente na limpeza urbana, funcionários da Prefeitura de Sabará reforçam a importância do descarte correto desse tipo de material.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os próprios colaboradores alertam que o vidro jogado de forma inadequada pode causar cortes graves e colocar em risco a saúde de quem faz a coleta. Por isso, a orientação é simples, mas fundamental: antes de descartar, o vidro deve ser embalado corretamente, identificado e nunca jogado solto no lixo comum.

A recomendação vale especialmente para garrafas, copos quebrados e outros objetos cortantes, que podem perfurar sacos de lixo e provocar acidentes durante o manuseio. A identificação ajuda os coletores a reconhecer o material e adotar os cuidados necessários.

A ação busca conscientizar a população sobre a responsabilidade compartilhada no cuidado com a cidade. “Cuidar do descarte é cuidar de quem cuida da nossa cidade”, reforça a mensagem da prefeitura.

