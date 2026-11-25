Tecidos para uniformes militares e policiais passam por testes e revelam um efeito que chama atenção quando o desafio é conter sangramentos após ferimentos
Criada com prata, a tecnologia inovadora reduz o tempo de hemorragia de minutos para segundos e acelera a cicatrização de ferimentos graves
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Pesquisadores desenvolveram 24 variedades de tecidos funcionais capazes de diminuir o tempo de interrupção de sangramentos de 300 segundos para um intervalo entre 60 e 100 segundos. A iniciativa teve início em 2016 na cidade de Bolu por meio de uma parceria entre o Departamento de Farmacologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Bolu Abant ?zzet Baysal (BA?BÜ) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da YÜNSA.
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O projeto recebeu o título de "Desenvolvimento de tecidos contendo prata com propriedades hemostáticas, anti-inflamatórias e antibacterianas, à base de fibras de quitosana e fibras sintéticas". Os trabalhos contaram com apoio do Programa de Apoio à Cooperação Universidade-Indústria do TÜB?TAK, sob a coordenação do professor Akif Hakan Kurt. As avaliações ocorreram na própria universidade, em laboratórios privados, em empresas internacionais e sob acompanhamento de setores têxteis de três universidades.
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Estrutura têxtil e propriedades ativas
A formulação superou dificuldades técnicas anteriores ao unir lã superfina, algodão, componentes sintéticos e fibras especiais. A composição inclui entre 1% e 2% de prata, elemento tradicionalmente aplicado na desinfecção de água. A presença desse metal elimina microrganismos e fungos, combate inflamações, reduz riscos de infecções e estimula a cicatrização dos ferimentos.
O material também oferece regulação térmica corporal sob diferentes condições climáticas. As peças voltadas a regiões quentes produzem sensação refrescante nos meses de verão. Já os modelos focados no inverno rigoroso atendem a locais como Erzurum e Kars, na Turquia, gerando sensação de aquecimento de até 5 graus.
Cronograma e setores contemplados
setor de defesa: prioridade inicial voltada a soldados e policiais, atuando nos primeiros socorros imediatos para conter hemorragias em serviço;
ambiente hospitalar: produção de roupas para pacientes, vestimentas cirúrgicas e roupas de cama para conter contaminações causadas por fluidos corporais em pessoas acamadas;
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esportes radicais: proteção a praticantes de montanhismo e esportes a motor em locais distantes de postos de atendimento médico, mantendo o equilíbrio térmico corporal.