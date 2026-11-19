Boatos sobre um suposto apagão mundial nesta terça-feira (17/11) já foram desmentidos, mas o cenário de uma Terra sem energia ainda gera curiosidade. Afinal, o que aconteceria se o mundo ficasse sem eletricidade?

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Fenômeno Black Sky

Uma tempestade geomagnética provocada pela ejeção de massa coronal do Sol lança energia eletromagnética na velocidade da luz — esse é o único cenário em que um apagão mundial poderia ocorrer. Conhecido como Black Sky Hazard, o fenômeno neutraliza redes de comunicação e altera partículas na alta atmosfera, interferindo nos sinais de rádio dos satélites.

Sem conexão de rede, celulares não conseguem operar e o contato com pessoas distantes é dificultado. Sem comunicação com operadores na Terra para guiar trajetórias, satélites e aviões também correm risco de colidir entre si.

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Colapso em serviços essenciais e hospitais

Nos centros médicos, a situação atinge níveis críticos logo após as primeiras 24 horas, período em que a maioria dos geradores esgota sua capacidade. Aparelhos essenciais deixam de operar, incluindo respiradores mecânicos e aparelhos de hemodiálise. Nessas circunstâncias, profissionais de saúde precisam recorrer à ventilação pulmonar manual para preservar a vida de pacientes internados.

O saneamento também para de funcionar, pois as bombas responsáveis por distribuir água tratada e drenar o esgoto dependem de energia contínua. A locomoção urbana sofre paralisação imediata e a distribuição de produtos é afetada. Semáforos apagados causam bloqueios em cruzamentos e linhas de trem deixam de operar. Os motoristas não conseguem abastecer veículos porque as bombas dos postos necessitam de eletricidade para puxar o combustível. Nas residências, os alimentos estocados estragam rapidamente pela falta de refrigeração, elevadores param de funcionar e moradores recorrem a fogo e velas.

Alternativas energéticas inviabilizadas

Usinas a carvão, a gás natural ou de fissão nuclear falham em escala global. No setor nuclear, a perda do resfriamento leva à fusão total dos reatores. Restaurar redes integradas, a exemplo da malha europeia que atende 400 milhões de clientes em mais de 24 países, exigiria semanas de trabalho.

Interrupções extensas já ocorreram recentemente: em junho de 2019, uma falha na Argentina, Uruguai e Paraguai afetou quase 40 milhões de pessoas. Em agosto daquele ano, descargas elétricas desligaram uma usina a gás e um parque eólico no Reino Unido, paralisando trens e afetando quase um milhão de passageiros.

Atualmente, grande parte dos meios de comunicação, finanças e redes urbanas dependem totalmente da eletricidade, agilizando processos mas tornando-os vulneráveis a apagões. No entanto, não existem indícios que que um blecaute geral e prolongado acontecerá num futuro próximo.

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*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria