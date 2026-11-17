Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A radioterapia estereotáxica aplica doses elevadas de radiação em determinados tumores, com a diminuição do número total de sessões. O novo protocolo proporciona mais conforto aos pacientes e pode oferecer um controle mais amplo da enfermidade, sob a condição de um diagnóstico precoce.

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A técnica foi utilizada no Centro Hospitalar Universitário (CHU) de Limoges, na França, em Alain Laufrais, de 70 anos. Ele recebeu o diagnóstico de câncer de próstata em 2019 e teve uma recidiva em 2025. Em sua terceira sessão de um total de cinco, ele resumiu: "Passamos em 20 minutos e a sessão termina".

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Doses mais concentradas e precisão milimétrica

A radioterapia convencional atua com o bombardeio de raios nas células tumorais. O modelo aplicado a Alain Laufrais administra doses três vezes mais fortes de radiação. O oncologista e radioterapeuta do CHU de Limoges, Raphaël Serre, explicou a capacidade do método: "Este tratamento pode oferecer uma taxa de controle da doença ainda mais elevada do que a obtida anteriormente".

O especialista confirmou que o procedimento apresenta maior eficácia na comparação com o formato tradicional de 20 sessões. Em uma sala com telas, o médico monitora a intervenção em tempo real e aprova cada fase: "Um médico permanece no posto para validar a continuidade do tratamento. O tratamento é entregue de maneira ideal e precisa. Estamos no milímetro exato na aplicação da dose".

Indicação restrita e diagnóstico precoce

O câncer de próstata figura como a segunda causa de óbito por câncer entre homens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram diagnosticados 71.730 novos casos em 2025 somente no Brasil. A mortalidade diminui de forma contínua desde 1990 devido à detecção prematura e às melhorias terapêuticas. Recomenda-se que pessoas a partir dos 50 anos procurem assistência médica.

A nova tecnologia atende unicamente pacientes cujo quadro tumoral não se agravou. Esse critério reforça a relevância de diagnósticos rápidos.

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O esquema terapêutico concentrado em cinco etapas encurta distâncias de viagem e eleva o bem-estar do paciente, diminuindo gastos com transporte. Alain Laufrais comentou sobre a rotina: "O mais cansativo e limitante é a viagem, no fim das contas".