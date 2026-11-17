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Sob uma camada de gelo a cerca de dois mil metros de profundidade, pesquisadores identificaram um território preservado com vales, relevos e antigos cursos de água. A região revela aspectos da Antártida de um período anterior ao congelamento completo do continente, mantendo traços geológicos reconhecíveis de milhões de anos atrás.

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Cientistas da Universidade de Durham lideraram o trabalho, em colaboração com a Universidade de Newcastle e outros institutos de pesquisa, com publicação na revista "Nature Communications". A equipe localizou na Antártida oriental uma área superior a 32 mil quilômetros quadrados, que se estende por cerca de 300 quilômetros.

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Paisagem esculpida por rios antigos

O território fica na Terra de Wilkes, em uma zona interior em relação aos glaciares Denman e Totten. O mapeamento identificou três blocos de terreno elevado, separados por depressões profundas e cortados por vales fluviais. Essas formas indicam que rios escavaram a rocha ao longo de extensos períodos geológicos antes da chegada do gelo.

As estruturas já existiam há pelo menos 14 milhões de anos. As formações podem ser ainda mais antigas e anteriores à grande glaciação iniciada há cerca de 34 milhões de anos, quando uma profunda mudança climática impulsionou a formação da calota antártica.

Tecnologia e preservação sob o gelo

Para mapear a área oculta, os especialistas combinaram dados de satélite com medições de radar feitas por aeronaves científicas: satélites detectaram ondulações na superfície do gelo, enquanto o radar revelou o relevo rochoso. O terreno permaneceu preservado porque a base da calota continuou fria o suficiente para impedir uma erosão expressiva ao longo do tempo.

Em julho de 2025, um estudo publicado na revista "Nature Geoscience" identificou mais indícios de sistemas fluviais em uma faixa de 3.500 quilômetros na costa da Antártida oriental. As análises apontaram superfícies planas modeladas por rios após a separação entre Antártida e Austrália, ocorrida há 80 milhões de anos.

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A conformação dessas terras subterrâneas influencia a velocidade do fluxo glacial em direção ao mar: superfícies planas e elevadas podem frear a movimentação, enquanto depressões profundas facilitam o deslizamento. O conhecimento dessa geografia ajuda a aprimorar modelos climáticos e a avaliar os impactos do aumento das temperaturas na estabilidade da calota e no nível dos oceanos.