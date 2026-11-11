Mistério no Monte Ararat: novas amostras de madeira podem provar a Arca de Noé

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Pesquisadores ligados a universidades turcas recuperaram fragmentos de madeira carbonizada a cerca de 30 pés de profundidade na formação de Durup?nar, no leste da Turquia. O local fica próximo ao Monte Ararat e reúne especulações sobre uma possível ligação com a Arca de Noé.

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O material recolhido apresenta áreas escurecidas, rachaduras, anéis de crescimento e padrões visíveis de grãos, conforme registros compartilhados com o "Fox News Digital". As amostras seguiram para quatro laboratórios em quatro países distintos, onde passarão por datação por carbono-14 e identificação de espécies.

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Evidências sob análise

A investigação conduzida pelo Noah's Ark Research Project utilizou perfuração profunda, radar de penetração no solo e coletas durante o último ano. Varreduras de radar realizadas pelo cientista Khosrow Bakhtar indicaram padrões organizados, além de possíveis câmaras e corredores sob a estrutura de aproximadamente 515 pés de comprimento.

O arqueólogo Cenker Atila, professor da Universidade Sivas Cumhuriyet e supervisor dos trabalhos, declarou considerar os fragmentos muito antigos. O pesquisador afirmou que a formação tem formato semelhante ao de um navio, dimensões compatíveis com textos sagrados e aparente divisão em três níveis.

Atila apontou também que o índice de carbono no interior da formação supera os níveis externos. Análises laboratoriais com centenas de amostras de solo continuam em andamento para verificar a presença de vestígios humanos ou animais e averiguar a relação da madeira com o local.

Debate científico e escavações

Identificada em 1959, a formação sofre contestação histórica no meio geológico. Em estudo publicado em 1996, os geólogos Lorence Gene Collins e David Franklin Fasold rebateram a hipótese de uma embarcação e classificaram o espaço como uma estrutura rochosa natural.

Diretora de captação da iniciativa Noah's Ark Scans, Lauren Witzke afirmou que a descoberta desafia a tese de formação puramente geológica. O projeto opera por financiamento coletivo e reúne supervisão oficial turca, cadeia de custódia documentada e testagens laboratoriais independentes.

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Os testes ainda não comprovaram a idade definitiva nem a origem da madeira, mantendo o material sem vínculo confirmado com a embarcação bíblica. Com a liberação dos relatórios laboratoriais, a equipe planeja solicitar novas autorizações para realizar escavações adicionais em 2027.