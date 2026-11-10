O que os bebês percebem quando observam um adulto? Pesquisador explica o detalhe que muda a forma de entender a aprendizagem por imitação nos primeiros anos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O pesquisador Héctor Ruiz Martín reuniu evidências científicas sobre o desenvolvimento infantil em seu livro "Como os bebês aprendem?" Especializado em psicologia cognitiva da aprendizagem e neurociência, o biólogo explica que os estímulos começam a ser processados ainda durante a gestação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O aprendizado mais básico observado no útero chama-se habituação: a capacidade de ignorar estímulos inócuos para poupar energia. Fetos apresentam essa reação diante de ruídos, e estudos indicam correlação entre a velocidade desse processo e o futuro quociente intelectual da pessoa.

Leia Mais

Ao nascer, recém-nascidos preferem ouvir a voz materna ou outros tons femininos. Testes com chupetas equipadas com sensores mostram que bebês modulam o ritmo da sucção para acionar gravações da própria mãe. O feto também memoriza padrões fonológicos, ritmo e a musicalidade de histórias lidas nas últimas semanas de gravidez, além de distinguir o idioma materno de línguas estrangeiras.

Percepção facial e intenção

Por volta dos seis meses de vida, uma região cerebral especializada passa a processar rostos e expressões faciais. Problemas visuais nessa fase curta, como catarata, podem prejudicar permanentemente o reconhecimento facial, mesmo após cirurgias corretivas. A falta de contato com determinados grupos humanos nessa etapa também dificulta a identificação de rostos dessas etnias no futuro.

As crianças não imitam ações apenas de forma mecânica, mas interpretam o objetivo do adulto. Em testes práticos, quando um adulto com as mãos ocupadas acende a luz usando a testa, o bebê de um ano aciona o interruptor com a mão. Caso o adulto mantenha as mãos livres e use a testa, a criança reproduz o movimento com a cabeça por entender a intenção daquele gesto.

A percepção dos desejos alheios surge antes dos quatro anos. Aos 14 meses, ao oferecer alimentos entre biscoito e brócolis, a criança sempre entrega o que prefere. Aos 18 meses, ela já entrega o alimento que o pesquisador demonstrou gostar por meio de expressões faciais, mesmo que seja o vegetal.

Comunicação e tecnologia

A fala pausada e expressiva direcionada aos bebês possui raiz genética compartilhada em todas as culturas humanas. Esse padrão linguístico auxilia a criança a identificar onde começa e termina cada palavra no fluxo contínuo do discurso oral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quanto ao uso de telas na infância, os dispositivos não causam danos por si mesmos, como demonstraram avaliações positivas sobre o programa "Vila Sésamo", conhecido nos Estados Unidos como "Sesame Street". O risco principal consiste no custo de oportunidade: entre zero e três anos, a atividade mais benéfica envolve a interação direta com pessoas, prejudicada quando a criança utiliza aparelhos ou quando adultos responsáveis se distraem com telas.