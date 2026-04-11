Artemis II: veja quanto recebem os astronautas da missão

Viajar ao redor da Lua e enfrentar riscos extremos não garante ganhos acima do que muitos imaginam para a função. A missão Artemis II, da NASA, reacendeu a curiosidade sobre quanto ganham os astronautas. A resposta foge do imaginário popular e segue regras rígidas do serviço público dos Estados Unidos.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen são pagos como servidores federais. Os salários variam entre 104 mil e 161 mil dólares por ano, conforme o nível e a experiência na tabela General Schedule. Com a cotação consultada durante a produção deste conteúdo, dólar a 5,01 reais, os valores vão de cerca de 520 mil a 806 mil reais anuais. A média gira em torno de 152 mil dólares.

Mesmo em missão espacial, não há bônus por risco, horas extras ou pagamento adicional. A jornada segue padrão de 40 horas semanais. A NASA cobre transporte, alimentação e estadia, sem impacto direto na remuneração. A agência aponta que o principal retorno da carreira é científico e simbólico.

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Após 10 dias em órbita, a tripulação já retornou à Terra com pouso no Oceano Pacífico, marcando o fim de uma das missões mais importantes da atual fase da exploração lunar.